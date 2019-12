Lautaro Martinez potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato. L'attaccante è esploso in questa stagione con la maglia dell'Inter, dopo un anno di adattamento, anche grazie al lavoro che ha svolto con Antonio Conte. Le sue prestazioni hanno attirato inevitabilmente l'attenzione dei top club europei. Si è parlato a lungo del Barcellona anche se Messi preferirebbe che la rosa blaugrana fosse rinforzata in altri reparti. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Diario Depor, si sarebbe mosso il Real Madrid, pronto a soffiare ai rivali il giocatore classe 1997.

Il Real Madrid punta Lautaro

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez per la prossima estate. L'attaccante argentino in questa stagione si sta consacrando nel grande calcio mondiale con la maglia dell'Inter. Sia in campionato che in Champions League, infatti, il Toro è stato decisivo come recita lo score: otto le reti messe a segno in sedici presenze in Serie A mentre nella massima competizione europea sono cinque i gol realizzati in sei partite.

Blancos che ritengono il classe 1997 il piano B nel caso in cui non dovessero riuscire a portare nella capitale spagnola Kylian Mbappé, obiettivo principale del patron, Florentino Perez, che vuole il francese dalla scorsa estate.

La squadra di Zidane è alla ricerca di un sostituto di Karim Benzema, non più giovanissimo essendo un classe 1987. E uno tra Lautaro Martinez e Mbappé sicuramente non farebbe rimpiangere il francese. Anche l'attaccante dell'Inter ha dimostrato di non temere difese come quella del Barcellona. In Champions League ha realizzato il gol del momentaneo 1-0 all'andata e al ritorno ha cercato di trascinare i propri compagni nonostante l'emergenza che ha portato poi all'eliminazione. Real Madrid che, comunque, dovrà battere la concorrenza proprio dei blaugrana.

La trattativa

Real Madrid che non teme la concorrenza del Barcellona per Lautaro Martinez. Blancos che, infatti, sono pronti ad assecondare le richieste dell'entourage del giocatore. Come riportano dalla Spagna, inoltre, il club di Florentino Perez non avrebbe problemi a pagare la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro.

Non è escluso, comunque, che il Real si sieda al tavolo con l'Inter per discutere dell'affare cercando di trovare un accordo economico anche per rateizzare la cifra. In caso di pagamento dell'intera clausola, infatti, questa dovrebbe essere versata probabilmente in un'unica tranche.

Inter che, comunque, farà di tutto per blindare entro giugno l'attaccante argentino con il rinnovo e la conseguente rimozione della clausola stessa. In caso contrario il Real Madrid sembrerebbe in pole position, rispetto al Barcellona, per assicurarsi le prestazioni del Toro.