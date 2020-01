Il colpo più importante di questa sessione di Calciomercato invernale è rappresentato sicuramente dall'arrivo di Christian Eriksen all'Inter. Una trattativa che sembrava impensabile solo a fine dicembre, quando il club nerazzurro pareva orientato a puntare per lo più su Arturo Vidal. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta, però, ha fiutato l'affare, visto che il centrocampista danese era in scadenza di contratto con il Tottenham e a giugno sarebbe stato libero di accasarsi a parametro zero. Nerazzurri che hanno bruciato la concorrenza di top club mondiali come il Paris Saint Germain, il Real Madrid e il Manchester United, che avevano pensato a lui soprattutto in vista di giugno.

Il ruolo di Conte per portarlo all'Inter

Un ruolo importante nella trattativa per portare Christian Eriksen all'Inter lo ha giocato sicuramente il tecnico Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro si era espresso pubblicamente sulla necessità di intervenire sul mercato cercando di regalare un rinforzo in mezzo al campo che potesse dare non solo grande qualità, ma anche grande esperienza internazionale.

Ed Eriksen soddisfa proprio questi requisiti. Inoltre il danese regala allo stesso Conte diverse varianti tattiche, essendo in grado di giocare in più ruoli.

Inoltre, il classe 1992 tira bene i calci piazzati, carenza non da poco nell'Inter degli ultimi anni. Il classe 1992 ha fatto di tutto per sposare la causa del club meneghino, firmando un contratto fino a giugno 2024 a quasi otto milioni di euro a stagione più bonus. Cifre molto simili a quelle che hanno portato Lukaku a Milano la scorsa estate. E proprio come successo per il centravanti belga, anche con Eriksen si sarebbe mosso in prima persona proprio lo stesso Antonio Conte.

La telefonata di Conte

Antonio Conte avrebbe chiamato lo stesso Christian Eriksen per cercare di accelerare la trattativa e strappare il suo 'sì' a vestire la maglia dell'Inter, nell'attesa che le due società riuscissero a trovare un accordo economico soddisfacente. Come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico nerazzurro avrebbe chiamato il centrocampista danese innanzitutto per prospettargli un ruolo da protagonista nella sua squadra, ma anche e soprattutto per capire le sue reali motivazioni di vestire nerazzurro.

Lì è nata l’alleanza che poi si è tramutata nell’arrivo a Milano del giocatore. Eriksen, è stato ufficializzato due giorni fa dal club meneghino: il centrocampista danese, che veste la maglia numero 24, ha debuttato già ieri sera nella vittoria dei quarti di finale di Coppa Italia dell'Inter sulla Fiorentina.