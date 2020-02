La Juventus, durante il Calciomercato invernale, ha improntato il suo mercato prettamente sulle cessioni. Perin,Pjaca, Mandzukic ed Emre Can hanno lasciato Torino, i primi due in prestito, gli altri a praticamente a titolo definitivo. La punta si è trasferita al Al-Duhail per circa 5,5 milioni di euro mentre Il tedesco è passato al Borussia Dortmund in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Proprio il nazionale di Loew a gennaio era stato inserito in una possibile trattativa con il Paris Saint Germain, che avrebbe portato Emre Can a Parigi mentre il regista argentino Paredes a Torino.

Il tutto non si è concretizzato perché la società francese avrebbe chiesto in aggiunta un conguaglio economico di 10 milioni di euro mentre la Juventus voleva uno scambio alla pari. Non è escluso però che la trattativa per Paredes possa riprendere durante il prossimo calciomercato estivo, con la società bianconera che cerca una valida alternativa al titolare Miralem Pjanic. Ad inizio stagione il tecnico della Juventus Maurizio Sarri aveva definito Bentancur la principale riserva del bosniaco ma la crescita dell'uruguaiano nel ruolo di mezzala ha spinto il tecnico toscano a confermarlo in quel ruolo.

Juventus, interessa Leandro Paredes

Secondo il noto sito sportivo calciomercato.com, la Juventus potrebbe decidere di investire in estate sul regista argentino Leandro Paredes. Considerato una riserva nella società francese, l'ex Zenit San Pietroburgo potrebbe risultare utile nel dare una valida alternativa a Pjanic, anche se l'attuale valutazione di mercato del PSG non agevolerebbe la trattativa. Si parla infatti di una richiesta da 40-50 milioni, ritenuti troppi dalla Juventus in quanto non è un titolare del Paris Saint Germain.

Arrivato a gennaio 2019 dallo Zenit San Pietroburgo per una somma di 40 milioni di euro, il Paris Saint Germain conta di recuperare almeno quello speso per evitare una minusvalenza. L'argentino non è l'unico giocatore del Paris Saint Germain che interessa alla Juventus.

Juventus interessata a Kurzawa e Meunier

Come è noto è saltato negli ultimi giorni di mercato lo scambio De Sciglio-Kurzawa fra Juventus e Paris Saint Germain per volere della società bianconera, come dichiarato recentemente dal direttore tecnico del PSG Leonardo.

Non è escluso però che il terzino francese arrivi comunque a Torino a luglio considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2020. Altro giocatore che interessa ai bianconeri è il terzino destro Meunier, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2020. Se dovesse arrivare il nazionale belga, non è escluso che la cessione di De Sciglio possa essere solo rimandata, magari proprio al Paris Saint Germain che rimane sempre interessata all'esterno difensivo della Juventus.