La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato invernale, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Sono infatti partiti Perin, Pjaca, Emre Can e Mandzukic. Proprio gli ultimi due hanno permesso alla Juventus di risparmiare molto sul monte ingaggi e allo stesso tempo di incassare una somma totale di circa 35 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport ha svelato però un clamoroso retroscena in merito alla cessione della punta croata, vero e proprio punto di riferimento bianconero durante la gestione tecnica di Massimiliano Allegri.

Con l'addio del tecnico toscano, la punta croata avrebbe perso molte certezze ma allo stesso tempo si sarebbe sentito tradito dalla decisione della società bianconera di volerlo mettere fuori rosa. Già lo scorso calciomercato estivo la Juventus lo aveva messo sul mercato, ma più volte il giocatore avrebbe rifiutato alcune opportunità di mercato all'estero, su tutte dalla Premier League e dalla Bundesliga. Proprio il rifiuto di Mandzukic a trasferirsi altrove avrebbe portato la Juventus a metterlo fuori rosa.

Mandzukic si sarebbe sentito tradito per essere stato messo fuori rosa

La decisione della società bianconera di mettere fuori rosa Mandzukic deriverebbe quindi dalla volontà del croato di non accettare alcune offerte importanti durante lo scorso calciomercato estivo, che avrebbero permesso alla Juventus di incassare intorno ai 10 milioni di euro.

Manchester United, Bayern Monaco e Borussia Dortmund era infatti interessate al croato. L'esclusione dalla lista Champions League però ha confermato la volontà della società bianconera di non voler più puntare sul croato. Mandzukic successivamente è stato messo fuori rosa, fino ad arrivare a gennaio, quando ha accettato l'ennesima offerta dal Qatar, questa volta dall' Al-Duhail, che lo ha pagato circa 5,5 milioni di euro.

Mandzukic non considerato da Sarri

Il tecnico bianconero Maurizio Sarri non lo ha mai considerato un potenziale titolare per la prima squadra, sposando a pieno la decisione della società bianconera di metterlo fuori rosa. Inoltre il croato non rappresentava la punta ideale per il modo di promuovere calcio, come è noto infatti il tecnico bianconero ha bisogno di una punta brava tecnicamente in grado di favorire il gioco offensivo, un vero e proprio regista avanzato come sta dimostrando di essere in questa stagione Gonzalo Higuain.

La cessione della punta croata permette alla Juventus non solo di incassare circa 5,5 milioni di euro ma anche di risparmiare alcuni milioni di euro dell'ingaggio. Quest'ultimo aveva infatti un contratto con la Juventus fino a giugno 2021 a circa 6 milioni di euro a stagione.