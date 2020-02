La relazione finanziaria riguardante i primi mesi della stagione della Juventus (bilancio in rosso per 50 milioni) sembra non placare le indiscrezioni di mercato riguardanti la società bianconera. Resta però la necessità di alleggerire la rosa prima di effettuare acquisti importanti e ci sono molti giocatori che potrebbero lasciare Torino: fra i maggiori indiziati Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Ramsey ed Higuain. L'aumento di capitale da 300 milioni dà ulteriori garanzie per un mercato importante e tra i nomi accostati alla Juventus il più chiacchierato è sicuramente quello di Paul Pogba, dato oramai per partente al Manchester United.

Il rapporto non ideale fra il giocatore ed alcuni senatori dello United molto influenti nelle decisioni societarie (su tutti Paul Scholes) non faciliterebbero la permanenza del nazionale francese. Inoltre il contratto in scadenza a giugno 2021 sarebbe ulteriore incentivo per la società inglese nel cederlo in estate, per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione. A facilitare la partenza di Paul Pogba ci sarebbe anche l'impatto importante che sta avendo il nuovo acquisto Bruno Fernandes.

Pogba ancora ai box, Fernandes incanta contro il Watford

Nelle ultime partite il Manchester United sembra aver trovato una continuità di risultati sorprendente se consideriamo le difficoltà della prima parte della stagione e grandi meriti sono da attribuire al nuovo acquisto invernale Bruno Fernandes. Il centrocampista ex Sporting Lisbona è arrivato per circa 80 milioni di euro in Inghilterra, una somma notevole che però sembra stia ripagando molto bene.

Nell'ultimo match contro il Watford (vinto 4 a 0 dallo United) il portoghese è stato uno dei protagonisti della partita realizzando anche un gol su rigore. Le prestazioni di Bruno Fernandes stanno facendo dimenticare l'assenza di Paul Pogba, ancora fermo per infortunio. Come ribadito da gran parte degli addetti ai lavori, l'acquisto del portoghese è un evidente dimostrazione di come lo United voglia cedere in estate il nazionale francese.

Quest'ultimo potrebbe finire proprio alla Juventus grazie soprattutto al lavoro del suo agente sportivo Mino Raiola.

Juventus, Ramsey la carta per arrivare a Pogba

Probabile quindi che il nazionale francese sia il principale rinforzo della Juventus nel prossimo Calciomercato estivo. Per diminuire il cash da pagare allo United, la società bianconera potrebbe inserire una contropartita apprezzata dalla società inglese. Piace il centrocampista Ramsey, valutato circa 25 milioni di euro. Probabile quindi che con un'offerta da circa 60 milioni più il cartellino del gallese la Juventus possa convincere il Manchester United a cedere il nazionale francese.