La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo. Sono tanti i nomi accostati alla società bianconera ma è probabile però che sarà necessario anche alleggerire ulteriormente la rosa prima di 'affondare' il colpo per qualche acquisto. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è il difensore centrale Daniele Rugani. Già vicino alla partenza durante lo scorso calciomercato estivo (piaceva in Inghilterra ad Arsenal ed Everton mentre in Russia allo Zenit San Pietroburgo), alla fine il toscano è rimasto a Torino a causa del brutto infortunio rimediato dal capitano della Juventus Giorgio Chiellini.

Il giocatore sarebbe potuto partire anche a gennaio ma l'ennesimo grave stop fisico capitato al turco Demiral (rottura del legamento crociato del ginocchio come Chiellini) ha per l'ennesima volta bloccato la partenza di Rugani. Secondo il noto sito sportivo ilbianconero.com, la prossima estate potrebbe essere decisiva per la cessione a titolo definitivo del difensore centrale.

Juventus, Daniele Rugani potrebbe essere ceduto in estate

Le ultime dichiarazioni del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici confermano come la società bianconera abbia fiducia e stima di Daniele Rugani, che si è fatto sempre trovare pronto ogni volta che Maurizio Sarri lo ha chiamato in causa.

Nella partita di sabato 22 febbraio contro la Spal potremmo vederlo di nuovo in campo, dopo essere stato schierato titolare contro il Brescia nella partita di domenica scorsa. Con la squalifica di Bonucci però, è probabile che venga schierato in coppia con De Ligt, anche lui a rischio squalifica (è diffidato). Per l'olandese sarà importante stare attento a non rimediare un cartellino giallo perché rischia di saltare il big match domenica 1 marzo contro l'Inter.

L'utilità di Daniele Rugani resta evidente, ma secondo ilbianconero.com, è destinato a lasciare la Juventus a fine stagione. A luglio arriverà a Torino anche il difensore centrale argentino Cristian Romero, in prestito al Genoa fino a giugno. Inoltre la Juventus dalla prossima stagione potrà contare anche sul pieno recupero del turco Demiral.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, ci attendiamo un mercato molto importante in estate da parte della Juventus. Oltre a Rugani, a rischio cessione ci sono anche Bernardeschi e De Sciglio.

A proposito del centrocampista offensivo, Sarri potrebbe di nuovo schierarlo nel 4-3-3 come esterno, con Dybala punta centrale e Cristiano Ronaldo sulla fascia sinistra. L'idea quindi è quello di valorizzarlo nel suo ruolo naturale, anche perché da mezzala rischia anche di svalutarsi il suo prezzo di mercato.