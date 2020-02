La Juventus potrebbe attuare un vero e proprio restyling a centrocampo durante il prossimo Calciomercato estivo. Il settore per eccellenza che sta avendo molte difficoltà in questo inizio 2020 è sicuramente la mediana, in particolar modo hanno deluso gli acquisti della scorsa estate. Rabiot e Ramsey infatti faticano ad adattarsi al gioco di Sarri ed in generale al calcio italiano, ma se il francese sta dimostrando dei miglioramenti graduali, la stessa cosa non si può dire del centrocampista gallese.

Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile ritorno di Ramsey in Inghilterra, con Manchester United ed Arsenal interessate ad acquistarlo. Per quanto riguarda invece gli acquisti, dopo Kulusevski si attendono almeno altri due acquisti di qualità. Come conferma SportItalia, la Juventus starebbe lavorando per portare a Torino i centrocampisti Paul Pogba e Sandro Tonali. Come è noto il francese è in rotta con il Manchester United ed è destinato a lasciare l'Inghilterra a fine stagione.

I due possibili colpi della Juve: Tonali e Pogba

Il nazionale francese dovrebbe quindi lasciare il Manchester United ad un anno dalla scadenza del suo contratto (giugno 2021). Proprio alcuni giocatori bianconeri potrebbero interessare alla società inglese come possibili contropartite tecniche. Uno di questi, come già anticipato in precedenza, è Aaron Ramsey, valutato circa 30 milioni di euro dalla società bianconera.

Oltre al francese, la Juventus sarebbe pronta ad investire anche sul mediano del Brescia Sandro Tonali. Il nazionale italiano è valutato dal presidente Cellino circa 50 milioni di euro, ma non è escluso che la Juventus possa inserire dei giocatori per diminuire il cash da girare alla società lombarda. Il giocatore che interesserebbe al Brescia è il centrocampista Nicolussi Caviglia, attualmente in prestito al Perugia.

Gli eventuali arrivi di Pogba e Tonali si aggiungerebbero a quello del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski, attualmente in prestito al Parma.

Il mercato della Juventus

Investire a centrocampo resta quindi la principale priorità della società bianconera. In questo inizio di stagione a deludere è stato anche il regista bosniaco Miralem Pjanic e non è escluso che possa essere ceduto in estate. Piace molto al Paris Saint-Germain e le ultime indiscrezioni parlano di un possibile scambio fra il bosniaco e la punta argentina Mauro Icardi, qualora la società francese decidesse di riscattarlo dall'Inter.

Al posto di Pjanic la Juventus potrebbe investire su un altro regista, Jorginho del Chelsea, apprezzato in particolar modo da Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero lo ha valorizzato dapprima al Napoli e lo ha portato poi la scorsa stagione al Chelsea.