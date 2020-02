Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe intenzione di acquistare almeno un rinforzo in difesa nella prossima sessione estiva e starebbe monitorando diversi profili. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Don Balon", il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Alex Telles, terzino brasiliano classe 1992 che attualmente milita nel Porto. Si tratta di un giocatore che conosce molto bene anche il campionato italiano, avendo vestito la maglia dell'Inter.

Telles sarebbe molto felice di tornare a giocare in Italia, dopo la breve (e sfortunata) esperienza a Milano. Al momento, comunque, il calciatore brasiliano sta offrendo delle ottime prestazioni, dal momento che ha messo a segno nove reti e servito nove assist in questi due terzi di stagione. Si tratta, inoltre, di un giocatore assai polivalente, in grado di giocare sia a sinistra (sua corsia preferita), sia a destra. Sulla carta sarebbe il sostituto ideale di Alex Sandro.

Mercato Juventus: secondo Don Balon, i bianconeri sarebbero vicini ad Alex Telles

Ma ci sarebbe di più. Stando sempre a quanto scrive il quotidiano iberico "Don Balon", la Juventus sarebbe molto vicina a garantirsi le prestazioni del calciatore brasiliano. Il club bianconero, infatti, avrebbe messo sul piatto ben venticinque milioni di euro e la trattativa sarebbe vicina alla chiusura. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Mauro Icardi, uno dei principali obiettivi del club bianconero per rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato estiva. Il calciatore argentino si trova in prestito dall'Inter al Paris Saint Germain, ma ancora non si sa se il club francese eserciterà il diritto di riscatto, fissato a settanta milioni di euro.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "The Sun", anche il Chelsea sarebbe piombato sul giocatore e sarebbe pronto ad inserirsi, nel caso in cui Icardi dovesse lasciare Parigi. Per il bomber sudamericano in questa stagione ci sono state solo quattordici partite da titolare e undici reti. Per quanto riguarda, invece Virgil Van Dijk, fortissimo difensore del Liverpool spesso accostato alla Juventus, c'è da registrare l'interesse delle big spagnole (Real Madrid e Barcellona) per lui. Il prezzo del suo cartellino è di ottantacinque milioni di euro, ma, stando a quanto riporta la stampa iberica, il Real Madrid sarebbe disposto a mettere sul piatto tale cifra.

Il club madrileno sarebbe dunque in vantaggio per l'olandese.