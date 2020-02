Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Marcelo, forte terzino che milita nelle fila del Real Madrid. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Ok Diario", che sta seguendo con grande attenzione la situazione del club iberico, Marcelo avrebbe intenzione di lasciare la capitale spagnola nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il classe 1988 non è più la prima scelta di Zinedine Zidane per la fascia sinistra, dal momento che il tecnico francese preferisce il più giovane Ferland Mendy.

Dopo tredici anni, dunque, Marcelo potrebbe lasciare quella che praticamente è stata la sua seconda casa. La Juventus monitora la situazione e sarebbe pronta ad intervenire. Non bisogna poi dimenticare che al termine della stagione ritorneranno a Madrid dal prestito sia Achraf Hakimi (che al momento milita nelle fila del Borussia Dortmund), sia Sergio Reguillon, che si è trasferito temporaneamente a Siviglia. La Juventus avrebbe certamente bisogno di un rinforzo per le fasce e Marcelo potrebbe rivelarsi l'uomo giusto, nonostante l'età (sta per compiere trentadue anni).

Mercato Juventus, possibile l'arrivo di Marcelo in estate

Marcelo è sempre stato un giocatore molto gradito alla Juventus, che lo avrebbe già cercato nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Il club bianconero, però, dovrà battere la concorrenza del Paris Saint Germain, altro club fortemente interessato al laterale brasiliano. Decisivo potrebbe essere Cristiano Ronaldo, molto amico di Marcelo; il campione portoghese potrebbe convincere il brasiliano a raggiungerlo a Torino.

Nelle ultime uscite il terzino sudamericano è stato bersagliato dai fischi dei tifosi del Real Madrid, cosa che ovviamente non ha gradito dopo tantissimi anni di successi (Marcelo ha vinto tutto nella capitale spagnola). Dopo i fischi subiti nel match contro il Siviglia, il laterale brasiliano è scoppiato in lacrime. Al momento, dunque, non è molto difficile pensare ad un futuro lontano da Madrid per Marcelo, visto che il rapporto tra lui e i supporters madrileni pare essersi incrinato ormai irrimediabilmente.

Intanto, la Juventus sta seguendo anche la situazione relativa a Dries Mertens, attaccante classe 1987 del Napoli e della nazionale belga. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il giocatore molto difficilmente rinnoverà con il club partenopeo. Il suo contratto scadrà proprio a giugno di quest'anno, dunque potrà accasarsi a parametro zero in un altro club. Sarri è un suo grande estimatore, ma su di lui ci sono anche Inter e Roma.