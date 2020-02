Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La sessione invernale è appena terminata, ma il club bianconero starebbe già lavorando per quella estiva. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello arretrato. La dirigenza bianconera starebbe monitorando alcuni dei migliori difensori centrali del mondo. Stando a quanto riporta la stampa britannica, la Juventus avrebbe messo nel mirino Virgil Van Dijk, fortissimo centrale che milita nelle fila del Liverpool.

La notizia è stata riportata da The Sun on Sunday, noto quotidiano britannico che sta seguendo con grande attenzione le ultime news di mercato della big inglesi. Stiamo parlando forse del più forte difensore centrale al mondo, che l'anno scorso ha sfiorato il Pallone d'Oro (poi vinto dal solito Lionel Messi). Stando a quanto riporta la stampa inglese, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 150 milioni di euro per garantirsi le prestazioni di Virgil Van Dijk. Si tratterebbe di una cifra davvero altissima, specialmente per un difensore.

Il giocatore olandese diventerebbe il centrale più pagato al mondo.

Mercato Juventus, Paratici starebbe monitorando Van Dijk

Da qualche anno Van Dijk è il più forte al mondo nel suo ruolo e sarebbe certamente un grandissimo acquisto per il club bianconero. Con De Ligt andrebbe a comporre una coppia tutta olandese e di qualità. Pare però molto difficile che il giocatore decida di lasciare il Liverpool nella prossima sessione di calciomercato estivo, anche se nel calciomercato tutto può succedere.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, la Juventus continua a seguire con grandissima attenzione Paul Pogba. Il centrocampista classe 1993 vorrebbe lasciare il Manchester United per tornare in bianconero, ma la dirigenza della Juventus dovrà battere la concorrenza del Real Madrid. Il tecnico delle 'merengues' Zinedine Zidane, infatti, sta premendo da tempo la dirigenza del club spagnolo per l'acquisto del centrocampista francese.

In ogni caso, il Manchester United non ha alcuna intenzione di fare sconti per Paul Pogba, che viene valutato almeno 100 milioni di euro. La Juventus, comunque, è molto forte anche su due dei migliori giovani talenti del calcio italiano. Il primo è Federico Chiesa, autore di un'ottima partita proprio contro la Juventus. Il secondo è Sandro Tonali, sul quale la Juventus sarebbe al momento in pole position rispetto alla concorrenza. L'Inter, infatti, sembra essersi tirata fuori dalla corsa al baby talento, che Massimo Cellino valuta circa cinquanta milioni di euro.