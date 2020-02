La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato invernale, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Sistemare il bilancio ed alleggerire la rosa sono state le priorità del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che è riuscito a piazzare sul mercato Perin (in prestito al Genoa), Pjaca (all'Anderlecht), Mandzukic (all' Al-Duhail) e Emre Can (Borussia Dortmund). Ci aspettiamo quindi un grande calciomercato estivo, con l'idea di rinforzare ulteriormente una rosa già notevolmente qualitativa.

Come scrive il 'The Sun', la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un ulteriore difensore centrale di livello internazionale, ovvero l'olandese del Liverpool Van Dijk. I bianconeri sarebbero disposti ad investire per il nazionale olandese ben 150 milioni di sterline, ovvero 180 milioni di euro, con l'idea di riformare la difesa della nazionale olandese. Il centrale del Liverpool infatti fa oramai coppia fissa nell'Olanda di Koeman con il giocatore della Juventus De Ligt costituendo una delle difese più forti a livello mondiale.

Sarebbe in ogni caso una spesa importante quella che dovrebbe effettuare la Juventus, che però secondo la maggior parte dei media sportivi italiani, dovrebbe investire soprattutto a centrocampo in estate.

Juve, Van Dijk potrebbe arrivare in bianconero per 180 milioni

Quest'ultimo, dopo aver vinto tutto con il Liverpool (gli manca solo la Premier League, che è probabile possa vincerla questa stagione), potrebbe decidere di cambiare società e fare una nuova avventura professionale. L'indiscrezione di una possibile offerta bianconera da 180 milioni per il centrale del Liverpool non trova conferme in Italia, dove la maggior parte dei media sportivi sono convinti che la Juventus dovrebbe acquistare soprattutto sulla mediana e non in difesa, dove sarebbe già coperta.

La Juventus potrebbe investire su Paul Pogba

Possibile infatti che i bianconeri decidano di acquistare un centrocampista di qualità, che sappia unire quantità e qualità. Piace il mediano francese del Manchester United Paul Pogba che dopo tre stagioni non ideali in Inghilterra, potrebbe decidere di tornare a Torino dove è cresciuto come uomo e giocatore. La valutazione di mercato del francese potrebbe essere intorno ai 100 milioni di euro, di certo inferiore rispetto alle richieste della scorsa stagione da parte del Manchester United (per il quale chiedeva circa 150 milioni). Il nazionale francese va in scadenza di contratto a giugno 2021 e difficilmente resterà al Manchester United anche la prossima stagione.