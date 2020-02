Il big match della ventitreesima giornata di Serie A è quello che chiuderà il turno e si giocherà allo stadio Meazza domenica 9 febbraio alle 20:45, stiamo parlando del derby di Milano tra Inter e Milan.

Due squadre che in questa stagione sono in corsa per obiettivi estremamente diversi. I nerazzurri sono in piena lotta per il titolo, a soli tre punti dalla Juventus capolista. Rossoneri che, invece, stanno cercando di scalare posizioni in classifica e che ora si trovano in lotta per un piazzamento europeo.

Nella gara di andata la squadra di Antonio Conte si è imposta 2-0, con le reti messe a segno da Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Le ultime su Inter-Milan

L'Inter cerca continuità dopo essere tornata al successo nell'ultimo turno, battendo l'Udinese 2-0 alla Dacia Arena. I nerazzurri sono secondi in classifica con cinquantuno punti, a meno tre dalla Juventus capolista. Il club meneghino non può permettersi passi falsi visto che non vuole perdere contatto dai bianconeri. L'uomo del momento è sempre Romelu Lukaku, autore di una doppietta nella gara contro i friulani e a segno nel derby di andata.

Il Milan sembra essere rinato dopo l'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri, infatti, sono imbattuti dall'arrivo del fuoriclasse svedese e ora sono in piena lotta per un piazzamento europeo. Sesto posto con 32 punti, alla pari con Cagliari e Parma. Difficile, però, pensare di rientrare in lotta per la Champions League, visto che il quarto posto è a sette lunghezze di distacco. Nell'ultimo turno la squadra di Stefano Pioli ha raccolto un solo punto in casa contro il Verona, pareggiando 1-1.

Probabili formazioni Inter-Milan

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha dei dubbi da sciogliere in vista del derby di Milano. Il primis sul recupero di Samir Handanovic, che farà di tutto per essere in campo dopo aver saltato la sfida contro l'Udinese. L'allenatore, inoltre, starebbe pensando ad una soluzione a sorpresa, con il possibile impiego del 3-5-1-1, con Eriksen sulla trequarti alle spalle dell'unica punta, Romelu Lukaku.

In quel caso, in mezzo al campo ci sarebbero Barella, Brozovic e Vecino. Esterni, invece, dovrebbero essere Candreva e Ashley Young, ormai intoccabile. In difesa ci sarà Godin al posto dello squalificato Bastoni.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è pronto a confermare il 4-4-2 visto nelle ultime settimane. Il grande dubbio è in attacco, dove Ibrahimovic non è al top della forma e potrebbe partire dalla panchina. In quel caso il tandem d'attacco sarebbe formato da Rafael Leao e Ante Rebic. Esterni di centrocampo saranno Castillejo e Calhanoglu, con Bennacer e Kessié in mezzo al campo.

Inter (3-5-1-1): Handanovic (Padelli); Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen; Lukaku.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rebic (Ibrahimovic), Leao.