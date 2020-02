Dalla Gran Bretagna arrivano interessanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano inglese "The Sun", infatti, pare che il club bianconero voglia approfittare della squalifica inflitta al Manchester City dalla Uefa per tentare l'assalto ad una delle sue stelle. Stiamo parlando di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, in particolare dal tecnico Maurizio Sarri. In Gran Bretagna si stanno facendo varie ipotesi su quello che potrebbe essere il futuro del Manchester City, per quanto riguarda soprattutto le possibili ripercussioni a livello societario.

Nelle ultime ore stanno circolando varie voci sulle eventuali partenze di Pep Guardiola e di alcune stelle del club britannico. Stando a quanto riporta il "Sun", la Juventus avrebbe già avuto dei contatti con la dirigenza del Manchester City e con gli agenti di Gabriel Jesus, per cercare di convincerlo a lasciare Manchester. Il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul piatto ben settanta milioni di euro per chiudere l'eventuale operazione di mercato, che potrebbe andare in porto nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Mercato Juventus, i bianconeri sarebbero su Gabriel Jesus

Sono in molti ad ipotizzare una fuga generale dei campioni in rosa, per quanto riguarda il Manchester City, anche se Pep Guardiola ha dichiarato di volere rimanere anche senza la partecipazione alla Champions League. Al momento, la squadra è concentrata sul raggiungimento degli obiettivi stagionali e la dirigenza del Manchester City ha già fatto ricorso al Tas.

I giocatori del Manchester City potrebbero sfruttare l'articolo 14 del regolamento sui giocatori e sui trasferimento, stabilito recentemente dalla Fifa. Tale articolo permette ai giocatori di chiudere un contratto se si dovesse verificare una giusta causa, che in questo caso sarebbe l'esclusione dalla Champions League. Uno dei calciatori del Manchester City a liberarsi potrebbe essere Gabriel Jesus, che secondo il Sun sarebbe seguito con grande attenzione dalla Juventus.

Il tecnico bianconero Maurizio Sarri sarebbe un suo grandissimo estimatore e lo avrebbe già chiesto alla dirigenza bianconera, come scrive il Sun. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Ricordiamo, comunque, che un altro grande obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo sarebbe Mauro Icardi. L'attaccante argentino è un vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che lo ha seguito nelle scorse sessioni di calciomercato.