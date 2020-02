La Juventus ha lavorato a gennaio soprattutto sulle cessioni, sia per sistemare il bilancio che per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Non sono quindi arrivati investimenti per l'immediato ma acquisti per il settore giovanile ed un giovane (Kulusevski) che sarà bianconero da luglio 2020. Ci attendiamo quindi un mercato estivo importante per la società bianconera, che cederà altri giocatori ma allo stesso tempo punterà ad acquistarne altri funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Si è parlato in questi giorni di un interesse per il mediano del Manchester United Paul Pogba e per la punta di proprietà dell'Inter (ma in prestito al PSG) Mauro Icardi.

Nell'ultimo weekend si è riaperto di nuovo il discorso Federico Chiesa, in quanto la Fiorentina ha affrontato la Juventus all'Allianz Stadium (perdendo 3 a 0). Il centrocampista offensivo della nazionale italiana la scorsa estate è stato vicino al trasferimento in bianconero prima dell'arrivo come proprietario di Rocco Commisso. Quest'ultimo ha deciso di trattenerlo in Toscana con l'idea di ridiscutere una sua permanenza o cessione proprio durante il Calciomercato estivo 2020. La Fiorentina potrebbe decidere di offrire un ricco rinnovo di contratto a Chiesa ma resta l'interesse bianconero per il giocatore.

Chiesa potrebbe restare alla Fiorentina

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus segue sempre l'evoluzione della situazione contrattuale di Federico Chiesa. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore ma anche dell'evoluzione del mercato bianconero. La scorso calciomercato estivo l'idea della Juventus era di cedere Paulo Dybala per finanziare proprio l'acquisto del nazionale italiano. La stagione importante dell'argentino però potrebbe garantire la permanenza a Torino per il 10 bianconero ma non è escluso che la Juventus possa decidere di investire su un esterno offensivo come Federico Chiesa.

Tutto si deciderà in primavera quando il giocatore avrà un incontro con la società toscana: quest'ultima sarebbe pronta ad offrire un rinnovo di contratto da 4 milioni di euro a stagione, ma il fascino bianconero per il giocatore resta ancora evidente.

La Juventus e la situazione Orsolini

La Juventus però non si ferma solo a Federico Chiesa ed in questa stagione sta ammirando il talento di Riccardo Orsolini.

Come è noto i bianconeri avrebbero un gentle agreement con il Bologna per l'acquisto del centrocampista offensivo, che potrebbe tornare in bianconero per circa 20-30 milioni di euro. Il ritorno di Orsolini a Torino potrebbe quindi escludere un investimento pesante per Chiesa valutato dalla Fiorentina circa 70 milioni di euro.