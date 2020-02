Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci delle importanti novità per quanto riguarda il reparto arretrato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il club bianconero potrebbe decidere di acquistare Sergio Ramos del Real Madrid. Il centrale spagnolo, certamente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, potrebbe rompere con la società spagnola al termine della stagione in corso. Ramos, infatti, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il club iberico.

Pare inoltre che il Real Madrid non abbia intenzione di rinnovargli l'accordo, che scadrà nel 2021. Stando a quanto è trapelato, la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione. Decisivo potrebbe essere Cristiano Ronaldo, grande amico di Sergio Ramos, suo ex compagno di squadra, con il quale ha vinto praticamente tutto a Madrid. Il portoghese potrebbe convincere il difensore spagnolo a raggiungerlo a Torino nella prossima sessione di calciomercato estivo. Su Ramos, comunque, ci sarebbe anche anche il Paris Saint Germain.

Juventus, occhi anche su Marash Kumbulla del Verona

Ma non ci sarebbe solo Sergio Ramos nel mirino del club bianconero. La Juventus starebbe seguendo con grande attenzione anche Marash Kumbulla, giovanissimo difensore che milita nelle fila del Verona. Il talento di origini albanesi si è rivelato uno dei migliori nel suo ruolo in campionato e ha stupito tutti. Contro squadre come Lazio, Juventus e Milan Kumbulla ha sfoderato delle prestazioni sicuramente sopra la media, dimostrando di potere reggere il confronto con i più forti attaccanti del calcio italiano.

Il Verona, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello, che viene già valutato circa trenta milioni di euro. Kumbulla è stato utilizzato non solo come centrale, ma anche come terzino difensivo, dimostrando un grande eclettismo. La Juventus, comunque, dovrebbe battere la concorrenza di squadre come l'Inter (il direttore sportivo nerazzurro Beppe Marotta sarebbe molto determinato), il Napoli (Giuntoli avrebbe voluto inserirlo nel "pacchetto Rrahmani" a gennaio), la Lazio (Tare è connazionale di Kumbulla) e il Borussia Dormtund.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano tedesco "Bild", il principale quotidiano sportivo tedesco, il Borussia avrebbe intenzione di mettere sul piatto un'offerta molto alta per cercare di garantirsi le prestazioni del talentuoso difensore centrale albanese del Verona. Il club scaligero dovrebbe mettere a segno un'importantissima plusvalenza nella prossima sessione di calciomercato estivo. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.