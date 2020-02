Ieri sera, la Juventus ha fatto il suo arrivo a Ferrara e ad accogliere i giocatori davanti all'hotel c'erano moltissimi tifosi. Infatti, alcuni giocatori bianconeri sono usciti dall'albergo per salutare i tanti sostenitori presenti. Questa mattina, invece, la Juventus ha seguito il classico programma pre - gara in vista del match odierno. Maurizio Sarri, contro la Spal, farà alcuni cambi e dal primo minuto schiererà Giorgio Chiellini. Il Capitano della Juventus tornerà fra i titolari e guiderà la difesa juventina.

Anche in attacco ci sarà qualche novità e probabilmente il tecnico bianconero punterà su Federico Bernardeschi.

La Juventus ha qualche assenza

La Juventus, quest'oggi, farà qualche cambio di formazione, anche perché Maurizio Sarri ha qualche assenza. Il tecnico della Juventus deve rinunciare a Miralem Pjanic che è rimasto a Torino per un fastidio all'adduttore. Contro la Spal non ci sarà numero Gonzalo Higuain che ha una lieve lombalgia. Entrambi, infatti, sperano di recuperare in vista della Champions League.

Dunque al loro posto, l'allenatore bianconero schiererà Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala. Il numero 30 juventino agirà in cabina di regia e ai suoi lati avrà Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Dunque il centrocampo bianconero sembra fatto anche se il numero 25 juventino è in ballottaggio con Blaise Matuidi.

La Juventus confermerà il tridente

La Juventus, da alcune settimane, ha archiviato il 4-3-1-2 per virare definitivamente sul 4-3-3.

Infatti, Maurizio Sarri anche senza Douglas Costa ha deciso di confermare il tridente. In quel di Ferrara, però, l'allenatore farà una piccola variazione nel suo tridente visto che al posto di Juan Cuadrado inserirà Federico Bernardeschi. Il numero 33 della Juventus agirà insieme a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. CR7 tornerà tra i titolari dopo il turno di riposo contro il Brescia. Inoltre, il portoghese, oggi, taglierà un traguardo davvero incredibile.

Infatti, oggi, Cristiano Ronaldo raggiungerà la millesima presenza in carriera fra squadre di club e nazionale.

La Juventus dovrà fare a meno di Bonucci

Quest'oggi, contro la Spal, la Juventus non avrà a disposizione Leonardo Bonucci che sarà squalificato. Al suo posto, Maurizio Sarri schiererà Giorgio Chiellini. Per il Capitano della Juventus sarà la prima partita da titolare dopo l'infortunio al ginocchio. Al fianco di Giorgio Chiellini, contro la Spal, dovrebbe esserci Matthijs De Ligt che sembra nettamente favorito su Daniele Rugani. A completare la retroguardia bianconera ci saranno Danilo e Alex Sandro.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.