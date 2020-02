Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Chris Smalling, forte difensore centrale che milita nelle fila della Roma. Il club bianconero, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, avrebbe messo nel mirino il forte giocatore di nazionalità britannica, autore di un'ottima stagione nella squadra allenata dal portoghese Fonseca. Smalling è infatti il perno della difesa della Roma e finora non ha sbagliato quasi nulla.

Pare comunque improbabile il suo arrivo a Torino. Smalling, al momento, è in prestito secco alla Roma dal Manchester United. Il club britannico non avrebbe alcuna intenzione di regalarlo a giugno. Per il riscatto si era inizialmente parlato di un prezzo tra i 12 e i 13 milioni di euro, ma la dirigenza dei Red Devils, viste le ottime prestazioni del giocatore, avrebbe alzato le pretese. La Roma dunque potrebbe anche decidere di non riscattarlo e, a quel punto, potrebbe entrare in gioco la Juventus con un'importante offerta per convincere il Manchester United a cedere il talentuoso difensore centrale britannico.

Mercato Juventus, la dirigenza bianconera monitora Chris Smalling

Il club bianconero non pare però essere in prima fila per Smalling. Il giocatore di proprietà del Manchester United compirà trentuno anni a novembre. Inoltre Maurizio Sarri può già contare su De Ligt e Demiral, oltre che su Bonucci, Chiellini e Rugani. La Juventus potrebbe dunque intervenire nel caso in cui l'infortunio di Demiral dovesse rivelarsi più grave del previsto.

In ogni caso, la dirigenza bianconera è sempre attenta a tutti gli affari che potrebbero presentarsi. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Intanto arrivano importanti notizie per quanto riguarda il futuro di Gonzalo Higuain, che è stato lasciato fuori da Sarri per la gara contro la Spal a causa di una lombalgia. Stando a quanto riporta il giornale online spagnolo Fichajes.net, il River Plate vorrebbe cercare di riportare a casa l'attaccante sudamericano.

Higuain infatti lasciò il River nel lontano 2007, per proseguire la sua carriera in Europa nelle fila del Real Madrid. Il centravanti trentatreenne ha avuto un calo delle prestazioni negli ultimi due anni e dunque potrebbe decidere di tornare in Argentina già nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il suo sostituto potrebbe essere Mauro Icardi, pallino di Fabio Paratici.