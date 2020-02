La Juventus durante il Calciomercato estivo sarà impegnata soprattutto nel rinforzare il centrocampo. Le ultime partite infatti hanno messo in evidenza il fatto che manchi inevitabilmente qualità, in particolar modo mezzali in grado di garantire inserimenti. Sta pesando soprattutto l'assenza di Khedira, che dovrebbe rientrare nel mese di marzo.

Il mercato estivo quindi potrebbe regalare un grande colpo a centrocampo ed il nome più chiacchierato accostato alla Juventus resta quello di Paul Pogba. Ad alimentare questa indiscrezione ci ha pensato anche il noto agente sportivo del francese, Mino Raiola, che è stato ad assistere a San Siro al match di andata delle semifinali di Coppa Italia fra Milan-Juventus.

Fra le due squadre infatti militano molti suoi assistiti sui quali ha speso diverse parole. In merito a Pogba invece, non ha nascosto la possibilità di un ritorno del francese in Italia, che la considera una seconda casa. Ha poi aggiunto che però adesso non può di certo scappare e dovrà dare il suo contributo, una volta rientrato dall'infortunio, al Manchester United.

Raiola: 'A Pogba non dispiacerebbe tornare a Torino'

Di certo, la dichiarazione di Raiola in merito al futuro del suo assistito ha fatto felice i tifosi bianconeri.

il noto agente sportivo ha infatti dichiarato "a Pogba non dispiacerebbe tornare a Torino". Sarà però un discorso che andrà affrontato dopo gli Europei, di certo il francese vuole competere ai massimi livelli ma in questa seconda parte della stagione darà il massimo al Manchester United. Raiola si è poi soffermato su Maurizio Sarri, sottolineando come non sia in grado di dare giudizi tecnici sulla Juventus, conoscendo il calcio solo da agente sportivo.

Menzione anche per alcuni dei suoi assistiti: su Ibrahimovic ha dichiarato che può giocare altri 10 anni, ha poi aggiunto "chiedete ad Ibra cosa pensa di De Ligt" sottolineando allo stesso tempo come sia emozionante per lui vedere i suoi due assistiti in campo l'uno contro l'altro, due giocatori di epoche diverse. Per quanto riguarda invece Donnarumma, non ha voluto alzare nessun polverone sottolineando come il Milan non lo abbia chiamato per discutere l'eventuale rinnovo di contratto.

Raiola su Donnarumma e Bonaventura

Come è noto infatti il portiere della nazionale italiana ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e se non rinnoverà entro questa stagione, il Milan rischierà di perderlo a parametro zero. Probabile quindi che, in caso di non rinnovo, il giocatore possa essere ceduto il prossimo calciomercato estivo. Si è poi soffermato anche su un altro 'suo' giocatore, Bonaventura sottolineando come in questa fase stia vivendo un momento difficile al Milan. D'altronde il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2020 ed è destinato a lasciare la società milanese. Si parla di un'offerta della Roma per il centrocampista offensivo.