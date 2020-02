La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo. Gennaio infatti è servito alla società bianconera soprattutto per alleggerire la rosa, cedendo gli esuberi e allo stesso tempo diminuire il monte ingaggi. L'aumento di capitale da 300 milioni di euro dovrebbe servire proprio per sostenere un mercato importante in estate ed il nome più chiacchierato accostato alla Juventus resta quello del centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Quest'ultimo come è noto dovrebbe lasciare la società inglese per i problemi ambientali che ha incontrato durante le ultime tre stagioni in Inghilterra.

Con il contratto in scadenza a giugno 2021 e con l'intenzione da parte di Pogba di non rinnovare l'intesa contrattuale con il Manchester United, è inevitabile che il francese possa lasciare la società inglese proprio per evitare che quest'ultima possa rischiare di perderlo a parametro zero a giugno 2021. Si parla di una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro per il francese, con la società bianconera che potrebbe inserire qualche contropartita tecnica apprezzata dal Manchester United (si parla del centrocampista Aaron Ramsey).

Oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un giovane talento per il centrocampo.

Juventus, interesse per Tonali e Aouar

Secondo il noto giornale sportivo Tuttosport, la Juventus potrebbe decidere di investire su un talento del centrocampo la prossima stagione. Il francese Paul Pogba potrebbe non essere l'unico ad arrivare a Torino per la mediana. Per il giornale torinese infatti la dirigenza bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un giovane di qualità che possa portare freschezza dando prospettiva al centrocampo bianconero.

Fra i nomi più seguiti ci sono quelli del centrocampista del Brescia Sandro Tonali e del francese del Lione Houssem Aouar. Di certo sarà difficile trattare con i presidenti delle rispettive società: sia Cellino che Aulas sono infatti botteghe care e potrebbero sicuramente pretendere molto per i loro talenti. Il presidente francese sarebbe felice di trattare la cessione di un suo gioiello con il suo amico Andrea Agnelli.

Fra l'altro proprio due centrocampisti ex Lione in passato sono stati vicini al trasferimento alla Juventus: parliamo di Tolisso (finito al Bayern Monaco) e Ndombelé (acquistato dal Tottenham).

La valutazione di mercato di Tonali e Aouar

Come dicevamo, Cellino e Aulas sono due presidenti molto abili nel cedere i loro talenti. Il massimo dirigente del Brescia vuole almeno 50 milioni di euro per Tonali ma spera che il commissario tecnico della nazionale dell'Italia Roberto Mancini possa convocarlo per l'Europeo in modo che il suo prezzo possa ulteriormente lievitare. Di due anni più vecchio di Tonali (classe 1998 per il francese, 2000 l'italiano) Aouar è anche lui valutato intorno ai 50 milioni di euro e rappresenterebbe un investimento importante in quanto potrebbe essere schierato da Sarri sia come mezzala che da trequartista centrale.