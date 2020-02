La Juventus dovrà necessariamente investire molto durante il mercato estivo. Le necessità principali riguardano soprattutto il centrocampo, che in questo momento non dà ampie garanzie tecniche. Le difficoltà fisiche e tattiche di Pjanic e Bentancur stanno infatti pesando sul rendimento della mediana bianconera e questo avrebbe convinto la società ad investire in maniera pesante sul centrocampo. Fra i nomi più chiacchierati ci sono sicuramente quelli di Paul Pogba e di Sandro Tonali, ma nelle ultime ore è arrivata la clamorosa indiscrezione in merito alla quale la Juventus potrebbe ritornare su una sua vecchia fiamma.

Parliamo del centrocampista francese Corentin Tolisso, finito al Bayern Monaco nell'estate 2017 per circa 41,5 milioni di euro, con la società bavarese che riuscì a battere la concorrenza proprio della Juventus. In queste stagioni però l'ex Lione ha avuto diverse difficoltà con il Bayern Monaco, condizionato soprattutto da un grave infortunio al ginocchio subito nel 2018.

Tolisso potrebbe lasciare il Bayern e tornare sul mercato

Come sottolinea il noto giornale tedesco Bild, la Juventus potrebbe decidere di investire su Corentin Tolisso, in uscita dal Bayern Monaco.

Da sempre apprezzato dal direttore sportivo Fabio Paratici, nel 2017 si è trasferito al Bayern Monaco ma non è mai diventato un titolare inamovibile della squadra bavarese. Condizionato da un infortunio subito a settembre 2018, nella sua esperienza al Bayern Monaco ha disputato 63 presenze. Soprattutto in questa stagione, sia con la gestione tecnica di Robert Kovac che con quella di Flick, ha giocato pochissimo da titolare, solo 6 presenze, superato nelle gerarchie da Kimmich, Goretzka e Thiago Alcantara.

Tolisso guadagna 7 milioni di euro a stagione

Di certo non sarà facile da piazzare sul mercato, considerando il pesante ingaggio che percepisce, circa 7 milioni di euro a stagione. Il francese ha un contratto con il Bayern Monaco fino a giugno 2022 e, qualora la Juventus decidesse di chiedere informazioni per l'ex Lione, di certo la società bianconera non avrebbe difficoltà a trovare un'intesa con la società 'amica' Bayern Monaco.

Resta l'esigenza della Juventus di rinforzare la mediana, dopo le difficoltà avute soprattutto in questa stagione.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus segue da vicino Sandro Tonali e Paul Pogba. Proprio l'agente sportivo del nazionale francese Mino Raiola, prima di Milan-Juventus di Coppa Italia, ha aperto alla possibilità di un ritorno a Torino del suo assistito. D'altronde il francese è rimasto molto legato alla società e ai tifosi bianconeri. Non sarà però facile trattare con il Manchester United che per il suo giocatore chiede almeno 100 milioni di euro.