La Juventus in estate dovrebbe investire soprattutto sulla mediana. L'infortunio di Khedira (dovrebbe rientrare a marzo) e la cessione di Emre Can potrebbero portare la società bianconera ad acquistare centrocampisti in grado di incrementare la qualità ma anche l'affidabilità fisica della rosa bianconera. Inoltre gli acquisti arrivati la scorsa stagione sulla mediana (Ramsey e Rabiot) hanno evidentemente deluso le aspettative. Se però il francese sta migliorando gradualmente, il gallese fa sempre fatica ad adattarsi al gioco di Maurizio Sarri ed in generale alla Serie A.

Probabile quindi che il centrocampista classe 1990 sia uno dei principali indiziati a lasciare la Juventus. Dalla sua cessione la Juventus potrebbe ottenere un'ottima plusvalenza, essendo arrivato a zero lo scorso Calciomercato estivo. Secondo il Daily Star, il gallese ha mercato in Premier League, piace in particolar modo al Manchester United e all'Arsenal. In quest'ultimo caso sarebbe un ritorno, dopo aver trascorso gran parte della sua carriera calcistica a Londra.

Juventus, Aaron Ramsey potrebbe essere ceduto: piace a United ed Arsenal

Come scrive il noto giornale inglese, Aaron Ramsey potrebbe essere una delle cessioni eccellenti della Juventus in estate. Il gallese infatti non è riuscito almeno fino ad adesso ad adattarsi al gioco di Maurizio Sarri ed in generale al calcio italiano ed è probabile che possa ritornare in Premier League. Oltre alla possibilità Arsenal (che lo riaccoglierebbe volentieri) ci sarebbe anche il Manchester United interessato al giocatore.

La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro e potrebbe essere la contropartita tecnica per arrivare all'acquisto di Paul Pogba. Il nazionale francese è destinato a lasciare lo United anche per le difficoltà ambientali che sta avendo in quest'ultima stagione. Ad un anno dalla scadenza del contratto Pogba potrebbe rappresentare un'occasione di mercato e l'eventuale inserimento di Ramsey nella trattativa diminuirebbe l'offerta cash da presentare al Manchester United.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus potrebbe quindi effettuare un vero e proprio restyling di centrocampo il prossimo calciomercato estivo. A rischiare la cessione non è solo Aaron Ramsey ma anche Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi. Inoltre non è escluso che Sami Khedira, nonostante sia legato alla Juventus fino a giugno 2021, potrebbe decidere di lasciare Torino dato le difficoltà fisiche di questa stagione (a dicembre si è infortunato al ginocchio, dovrebbe rientrare a marzo). Oltre a Pogba, alla Juventus potrebbe arrivare anche un centrocampista giovane: piace il mediano del Brescia Sandro Tonali valutato dal presidente Cellino circa 50 milioni di euro.