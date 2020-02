Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime news si concentrano su Philippe Coutinho, fantasista che si trova in prestito al Bayern Monaco ma che è di proprietà del Barcellona. La Juventus lo ha seguito con grande attenzione nella scorsa sessione di Calciomercato estivo, ma poi il club bianconero ha deciso di puntare su Paulo Dybala e Gonzalo Higuain per il reparto offensivo, evitando l'ingente investimento per il trequartista. Il calciatore brasiliano fu comprato dal Barcellona per centosessanta milioni di euro dal Liverpool, diventando uno dei giocatori più pagati di tutti i tempi.

Nella scorsa sessione di calciomercato estivo, però, il calciatore sudamericano è volato in Germania, dove sta avendo un rendimento altamente discontinuo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo", il Bayern Monaco non avrebbe dunque intenzione di riscattare il giocatore sudamericano nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il prezzo del riscatto, infatti, è stato fissato a centoventi milioni di euro, una cifra non proprio economica per un giocatore dal rendimento incerto.

La Juventus potrebbe così dimostrarsi interessata a Coutinho al termine della stagione, dal momento che il giocatore sarebbe notevolmente apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Mercato Juventus, Coutinho sarebbe stato offerto ai bianconeri

L'entourage di Coutinho si sta guardando attorno per non trovarsi impreparato in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. L'intenzione del Bayern Monaco, infatti, sembra essere quella di puntare su altri profili più giovani con l'intento di rinnovare la squadra.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il calciatore brasiliano potrebbe essere offerto al alcuni top club europei, tra i quali la Juventus, oltre ad Arsenal, Paris Saint Germain e Liverpool. Si tratterebbe di un'operazione non di certo facile, dal momento che il prezzo del giocatore di origini sudamericane si aggira tra gli ottanta e i novanta milioni di euro. La Juventus potrebbe intervenire, nel caso in cui Maurizio Sarri decida di puntare su un trequartista puro.

Finora, infatti, Sarri ha provato a schierare il 4-3-1-2, ma Ramsey e Dybala non hanno dato le giuste garanzie in questo ruolo. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Jorginho, uno dei giocatori più apprezzati da Maurizio Sarri. Il centrocampista italo-brasiliano potrebbe essere ceduto dal Chelsea nella prossima sessione di calciomercato estiva.