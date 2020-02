La Juventus, oltre a dedicarsi alle cessioni nel mese di gennaio, ha gettato le basi per il rinnovo di contratto di alcuni giocatori della rosa bianconera. Sembra in dirittura d'arrivo, infatti, la firma del portiere polacco Wojciech Szczęsny, attualmente in scadenza a giugno 2021, che dovrebbe estendere la sua permanenza a Torino fino a giugno 2024. Si parla di uno stipendio stagionale di sette milioni di euro più bonus. Un premio importante che società bianconera vorrebbe dare al suo portiere che sta dimostrando anche in questa stagione di essere uno dei migliori a livello europeo.

Come scrive Calciomercato.com il rinnovo di contratto non significa necessariamente permanenza sicura di Szczesny per le prossime stagioni. La Juventus, infatti, se dovesse arrivare un'offerta importante per il suo portiere, non è escluso che possa valutare la sua cessione. Anche perché, come è noto, la società bianconera sarebbe sempre attenta all'evoluzione della situazione contrattuale del portiere del Milan e della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma.

Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e non sarebbe interessato a rinnovarlo con la società di Elliott. Proprio questo rifiuto al rinnovo porterebbe inevitabilmente il Milan a cederlo in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero nella stagione successiva. Il Milan spera di ricavare dalla sua cessione almeno 50 milioni di euro, una somma che rappresenterebbe per la società di Elliott una grande plusvalenza in quanto il giocatore è cresciuto nel vivaio del Milan.

Juventus, Raiola potrebbe portare non solo Donnarumma ma anche Pogba

L'eventuale arrivo di Donnarumma alla Juventus potrebbe essere agevolato dall'agente sportivo del portiere Mino Raiola, che con la società bianconera ha già trattato la scorsa estate l'arrivo di de Ligt a Torino. A proposito di giocatori assistiti dal noto agente sportivo, non è escluso che un altro suo giocatore potrebbe finire alla Juventus. Si parla di Paul Pogba, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Manchester United e che non sembrerebbe intenzionato a rinnovare con la società inglese.