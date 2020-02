La presentazione del derby Carpi-Reggiana

Allo stadio Sandro Cabassi è di scena oggi, 09 febbraio 2020, la gara di Serie C Carpi-Reggiana: i carpigiani sono reduci dal pareggio esterno con il Rimini, rimediato nell'ultima giornata di campionato giocata fino ad ora. In classifica i carpigiani occupano il terzo posto a quota 47 punti, frutto di quattordici successi, cinque pareggi e cinque sconfitte. Gli uomini di Rolfio rappresentano ad ogni modo una vera e propria rivelazione del girone B. I granata arrivano a questa gara dopo la vittoria rimediata Mapei Stadium-Città del Tricolore contro il Fano: in classifica la formazione di Alvini occupa la seconda posizione con 51 punti racimolati, risultato di quattordici vittorie, nove pareggi e una sconfitta.

Il sodalizio del presidente Quintavalli di questo passo può senza dubbio agguantare la promozione con largo anticipo.

A dirigere l'incontro sarà il signor Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio della sezione di Legnano e Riccardo Vitali della sezione di Brescia.

Le parole del mister granata Alvini alla vigilia del derby con il Carpi: "Domani ci attende un match da vivere intensamente. Faremo di tutto per far sognare i nostri tifosi. Formazione? Non ci saranno Marchi, Costa e Staiti, mentre Serrotti e Favalli forse potrebbero andare in panchina.

L'unico dubbio riguarda Rossi".

Le parole del mister carpigiano Rolfio alla vigilia del match di domani pomeriggio: "Domani sarà una gara importante. La Reggiana potrebbe essere la favorita numero due. Dovremo fare una partita perfetta, nonostante mancherà il dodicesimo uomo in campo, visto il grande flusso di tifosi provenienti da Reggio Emilia."

Le probabili formazioni di Carpi-Reggiana

Il tecnico Riolfo dovrebbe schierare il 4-3-1-2: Nobile in porta; in difesa Sabotic e Puttini esterni, mentre all'interno agiranno Bonaccini e Ligi; a centrocampo Pezzi in cabina di regia supportato da Saber e Saric; Jeleic sarà il trequartista alle spalle del duo d'attacco Biasci e Cianci.

Out Vano, protagonista nel match d'andata di un clamoroso calcio di rigore sbagliato a fine partita.

Carpi (4-3-1-2): Nobile; Sabotic, Boccaccini, Ligi, Puttini; Saber, Pezzi, Saric; Jeleic; Biasci, Cianci. Panchina: Rossini, Rossoni, Varoli, Varga, Magrini, Carta, Bellini, Fofana, Simonetti, Maurizi, Carletti, Mastaj. Allenatore: Riolfo

Mister Alvini proporrà la solita formazione tipo, 3-4-1-2 con Venturi confermato tra i pali; difesa a quattro con Spanò, Rozzio e Martinelli; a centrocampo Varone in cabina di regia, supportato sulle fasce esterne da Libutti, Rossi e Kirwan; Radrezza sulla trequarti in vantaggio sull'affaticato Valencia, mentre in attacco ci saranno Scappini e Zamparo.

Out Costa, Marchi, Narduzzo e Staiti, non al meglio Serrotti e Favalli

Reggiana (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Martinelli; Libutti, Varone, Rossi, Kirwan; Radrezza; Scappini, Zamparo. Panchina: Voltolini, Favalli, Espeche, Pellizzari, Lunetta, Valencia, Serrotti, Brodic, Kargbo. Allenatore: Alvini