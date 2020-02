La Juventus in questo Calciomercato invernale ha pensato soprattutto alle cessioni, con l'idea di alleggerire la rosa ma allo stesso tempo sistemare il bilancio d'esercizio. Gli ingenti investimenti degli ultimi anni hanno pesato non poco sulle casse bianconere ma il recente aumento di capitale da 300 milioni di euro sarà utile non solo per ripianare debiti pregressi ma anche per eventuali acquisti estivi. L'idea dei bianconeri è quella di rinforzare il centrocampo ed uno degli osservati speciali è il mediano del Napoli Allan.

L'arrivo di Gattuso a Napoli ha portato la società campana ad acquistare calciatori funzionali al gioco del tecnico calabrese (Demme, Lobotka e Politano) ma si è parlato anche di possibili cessioni ed uno dei giocatori indiziati a lasciare la società campana è proprio il centrocampista brasiliano Allan. Già in estate il brasiliano era stato vicino al trasferimento al Paris Saint Germain. Il presidente De Laurentiis però rifiutò un'offerta importante della società francese anche perché l'ex tecnico del Napoli Ancelotti lo riteneva fondamentale per il suo gioco.

Durante il calciomercato estivo lo scenario potrebbe cambiare, ma oltre al Paris Saint Germain, non è escluso possa arrivare un'offerta della Juventus per il brasiliano.

Juventus, possibile sfida di mercato con Paris Saint Germain per Allan

Come scrive la stampa francese, Allan potrebbe rappresentare uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo, con Paris Saint Germain e Juventus pronti a sfidarsi per il suo acquisto.

D'altronde il brasiliano è stimato moltissimo anche da Maurizio Sarri che lo ha valorizzato nella sua esperienza da tecnico del Napoli. Di certo, si tratterebbe di un investimento importante, il Napoli infatti lo valuta almeno 40-50 milioni di euro. Inoltre la concorrenza del Paris Saint Germain è importante, se consideriamo che il giocatore è stato vicinissimo al trasferimento in Francia la scorsa estate.

Si parla anche di un possibile rinnovo di contratto con il Napoli per il brasiliano ma l'attuale abbondanza nella mediana per Gattuso non agevolerebbe la sua permanenza.

Il mercato della Juventus

L'eventuale interesse della Juventus per Allan non trova riscontro nei media sportivi italiani. In Italia si parla soprattutto di una possibile offerta della società bianconera per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Il classe 2000 sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro, ma non è escluso che il suo prezzo possa incrementare in estate, soprattutto se dovesse disputare da protagonista l'Europeo 2020 con la nazionale italiana.

Altro giocatore seguito è Paul Pogba del Manchester United, che però ha una valutazione importante: si parla di oltre 100 milioni di euro.