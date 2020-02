Questa settimana è ritornata la Champions League, si sono infatti già disputati i primi quattro incontri validi per gli ottavi di finale di andata della massima competizione europea. La prima italiana impegnata è stata l'Atalanta di Gasperini, che ha sconfitto il Valencia a 'San Siro' per 4 a 1. Le altre due italiane saranno invece impegnate settimana prossima: il Napoli giocherà contro il Barcellona mentre la Juventus a Lione contro la squadra allenata da Rudi Garcia. E proprio la Juventus sarebbe una delle favorite per la vittoria finale della Champions League, almeno secondo l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso.

Ospite negli studi di Sky Sport, l'argentino ha ribadito che la "Juventus è la candidata alla vittoria finale della Champions League". I motivi sono molteplici: ha una rosa di qualità e negli ultimi anni, in Italia ed in Europa, sta dimostrando di potersela giocare con chiunque.

'La Juventus candidata alla vittoria della Champions League'

Lo stesso Esteban Cambiasso ha poi sottolineato che la Champions League resta sempre una competizione molto difficile, in cui conta la qualità, ma ci sono altri fattori.

Di certo l'ottavo di finale più agevole - secondo l'ex centrocampista - sarebbe proprio quello della Juventus, che se la vedrà contro il Lione di Rudi Garcia. In ogni caso non bisogna sottovalutare nessuno, anche perché è spesso capitato che le sfide considerate più abbordabili sulla carta, alla fine si siano rivelate le più difficili.

Ricordiamo che la Juventus giocherà in Champions la prossima settimana a Lione, precisamente mercoledì 26 febbraio alle ore 20:45.

Il ritorno invece sarà all''Allianz Stadium' di Torino martedì 17 marzo alle ore 20:45.

Cambiasso sull'Atalanta

Lo stesso Cambiasso, sempre a Sky Sport, prima del match fra Atalanta e Valencia, aveva dichiarato che la squadra di Gasperini non sarebbe stata favorita contro il Valencia nel passaggio del turno. Gli uomini di Gasperini però hanno smentito coi fatti l'ex centrocampista dell'Inter rifilando a 'San Siro' un sonoro 4-1 alla squadra allenata da Celades.

Mattatore della serata è stato Hateboer, autore di una doppietta, gli altri due gol sono stati realizzati da Ilicic e Freuler. Per gli spagnoli il gol della bandiera è stato di Cherishev.

Nel post partita Cambiasso si è detto felice di aver sbagliato il pronostico ed ha fatto i complimenti ai bergamaschi. Ha poi sottolineato come chi gioca in casa abbia l'obbligo di vincere, in quanto in trasferta si hanno due risultati su tre (pareggio o vittoria). Il fatto che la squadra di Gasperini lo abbia fatto agevolmente è quindi importante ai fini del passaggio del turno.