Cristiano Ronaldo, nelle ultime settimane, sta letteralmente trascinando la Juventus. CR7 nelle ultime sette partite di campionato ha segnato ben 11 gol e a questi va aggiunta la rete siglata mercoledì contro la Roma in Coppa Italia. Il portoghese è un professionista esemplare e nessuno cura la preparazione meglio di lui. Per questo motivo il portoghese è il numero uno al mondo e lo dimostra partita dopo partita. Questo è il secondo anno di CR7 alla Juventus e l'impressione è che sia sempre più a suo agio nel mondo bianconero.

Ma il segreto del fenomeno di Madeira è anche nella sua dieta. Cristiano Ronaldo cura ogni piccolo dettaglio e per questo motivo segue una dieta ben precisa e scandita nel corso della sua giornata. CR7 fa due pranzi e due cene al giorno come ha rivelato il "The Sun".

I pasti di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo scandisce le sue giornate in modo molto preciso e i suoi allenamenti sono al centro del suo mondo. CR7, infatti, lavora duramente alla Continassa, ma anche quando arriva a casa il suo lavoro non si arresta.

Il portoghese svolge sedute personalizzate anche nella sua dimora. Infatti, Cristiano Ronaldo si dedica al Pilates, ma anche ad allenamenti in piscina. Inoltre, per lui è fondamentale l'alimentazione e segue una dieta ben precisa. Cristiano Ronaldo fa due pranzi e due cene al giorno. Il menù di CR7 prevede una colazione a base di formaggio, prosciutto e yogurt, ovviamente lo yogurt deve contenere pochissimi grassi.

Poi nel primo dei suoi due pranzi, Cristiano Ronaldo è solito mangiare pollo e insalata, mentre nel secondo pasto prevede pesce, in particolare tonno, con uova, pomodori olive e insalata. Anche a cena il menù è un alternata di carne e pesce. Nella seconda delle due cene giornaliere di CR7, il pesce la fa da padrone e predilige pesce spada o calamari. Ma spesso l’attaccante della Juventus mangia anche il Bacalao a la brasa, un piatto tipico del Portogallo a base di baccalà.

Ma non è tutto, infatti, il fenomeno di Madeira fa anche dei piccoli spuntino giornalieri nei quali mangia solo frutta fresca. Mentre dalla tavola di CR7 è bandito l'alcol e mangia pochissimi dolci.

Per Cristiano Ronaldo è fondamentale il riposo

Cristiano Ronaldo cura in modo molto preciso le sue giornate, nelle quali mangia solo cibi estremamente sani. Ma per lui è fondamentale anche il riposo, infatti, CR7 fa doversi riposini giornalieri che lo aiutano a recuperare dalla fatiche dei suoi allenamenti.

Potrebbe saltare la partecipazione della fidanzata di CR7 a Sanremo

Da diversi anni al fianco di Cristiano Ronaldo c'è Georgina Rodriguez.

La bella modella e mamma della quartogenita di CR7 dovrebbe essere una delle figure femminili che accompagneranno Amadeus nel corso del festival di Sanremo. Nelle ultime ore, però, la presenza sul palco dell'Ariston di Georgina Rodriguez sarebbe a rischio. Infatti, la bella modella, secondo "La Stampa", avrebbe chiesto 140 mila euro per partecipare a Sanremo. Ma questa cifra sarebbe ritenuta troppo alta dai vertici Rai. In realtà, questa richiesta sembra essere più che normale considerando il fatto che Georgina Rodriguez per un suo post Instagram percepisce 10 mila euro. Inoltre, se la compagna di CR7 dovesse essere a Sanremo non è da escludere che in platea ci possa essere Cristiano Ronaldo.

Adesso resta da capire se davvero la partecipazione al festival della canzone italiana di Georgina Rodriguez è in discussione oppure no.