Lunedì 17 Febbraio si chiude la 24ma giornata di Serie A con il posticipo tra Milan e Torino. Fischio d'inizio del signor Micheal Fabbri alle ore 20.45. San Siro dovrebbe ospitare circa 45 mila tifosi. I rossoneri in campionato sono chiamati a recuperare i cocci del secondo tempo del derby Milan-Inter. Il Torino ha enorme bisogno di punti. In caso di sconfitta i granata rischiano di essere invischiati per la lotta salvezza, come dichiarato da Mister Moreno Longo in conferenza stampa pre-match.

Pioli chiede gli straordinari ad Ibrahimovic ancora titolare.

Sarà assente Hakan Calhanoglu a causa di una lesione al muscolo 'ileopsoas destro'. Nei prossimi giorni verrà resa nota l'entità della lesione e i tempi di recupero. Con Conti squalificato, spazio a Calabria sulla destra. Il resto della difesa è confermata. A centrocampo Bennacer e Kessiè avranno il supporto di Castillejo a destra e Rebic a sinistra con Bonaventura favorito su Paquetà ad agire alle spalle di Ibrahimovic. Ancora panchina per Rafael Leao. L'ultima partita in casa il Milan ha pareggiato con il Verona.

L'ultima vittoria del Milan risale a Brescia.

📖🔴⚫️ Le ultime su #MilanTorino, curiosità, numeri e le 5 domande in esclusiva a @IsmaelBennacer. Sfoglia ora il nuovo numero del Match Program: https://t.co/Cgh494Ky25 #SempreMilan pic.twitter.com/0uKQYX6QtC — AC Milan (@acmilan) February 16, 2020

Il Torino arriva a San Siro senza lo squalificato Izzo. Per la difesa Longo si affiderà a Bremer con Lyanco e Nkoulou entrambi recuperati.

In attacco Belotti con alle spalle Verdi ed Alex Berenguer. Verdi non è sicuro di poter giocare. Al posto dell'ex rossonero potrebbero giocare Edera o addirittura esordire da titolare Millico. De Silvestri dovrebbe partire titolare nonostante i malanni fisici ed Ola Aina posizionarsi a sinistra, in caso contrario è pronto a giocare Ansaldi, con il cambio fascia di Aina. Baselli in panchina con Lukic e Rincon a centrocampo.

Le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

In panchina: Begovic, Ant.Donnarumma, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Bonaventura, Saelemaekers, Leao. Allenatore: Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meitè, Ansaldi; Belotti, Berenguer.

In panchina: Rosati, Ujkani, Djidji, Aina, Singo, Adopo, Baselli, Edera, Verdi, Zaza, Millico. Allenatore: Longo

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Milan - Torino dove vederla in tv e le quote

Milan - Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky.

I canali in cui vedere il posticipo del lunedì sono Sky Sport Serie A (tasto 202) e Sky Calcio 1 (tasto 251). In streaming la partita è visibile sia tramite l'app SkyGo che tramite l'abbonamento al pacchetto NowTv. Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani sono i telecronisti designati dalla redazione di SkySport per la partita Milan-Torino. Sarà possibile ascoltare anche la telecronaca dai canali tematici scegliendo la 'lingua'.Il Milan è dato per favorito. La quota che vede i rossoneri vincente è data a 1,65. Un pareggio tra le due squadre paga 3,80. La vittoria del Torino è data 5,15.Interessanti le quote Under 2,5 dato secco a 2 e Over 2,5 dato a 1,80.

Incertezza su Gol/No Gol che paga 1,85 in entrambi i casi.

Mister Pioli ha convocato 21 giocatori per la partita con il Torino:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

La lista dei 22 convocati da Moreno Longo per la trasferta di San Siro con il Milan:

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Lyanco, N'Koulou, Singo

Centrocampisti: Adopo, Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon

Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza