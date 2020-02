La Juventus è arrivata alla fase più importante della stagione con una certezza in più per il tecnico bianconero Maurizio Sarri: ripartire dal 4-3-3. A inizio stagione infatti il tecnico toscano è partito proprio con questo schema, sfruttando la forma ideale di Douglas Costa come esterno offensivo di destra, che si accentra per calciare con il sinistro. In quel tridente titolare inamovibile (oltre a Cristiano Ronaldo) era sicuramente Gonzalo Higuain, che ha sfruttato anche l'inizio della preparazione estiva in ritardo da parte di Paulo Dybala, impegnato in estate in Coppa America con la nazionale argentina.

Gradualmente poi il tecnico toscano è passato al 4-3-1-2, schierando trequartista dapprima Bernardeschi e successivamente Aaron Ramsey. Nelle ultime partite Sarri sembra sia ritornato al 4-3-3, schierando però Dybala come punta centrale atipica, affiancato da Cristiano Ronaldo e Cuadrado. Una scelta che nelle ultime partite sta ripagando, considerando che, dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, sono arrivati un pareggio (in Coppa Italia contro il Milan) e due vittorie in campionato contro Brescia e Spal.

Higuain è diventato riserva di Dybala: potrebbe lasciare i bianconeri

Proprio Dybala schierato nel ruolo di punta centrale sta relegando Gonzalo Higuain a riserva del 10 bianconero. Anche se in questi ultimi giorni la punta classe 1987 è stata condizionata da un infortunio alla schiena (lombalgia), sembra sia stata scavalcata nelle preferenze da Dybala. Contro il Lione in Champions League è probabile che Maurizio Sarri possa lanciare di nuovo il 4-3-3 visto contro la Spal, con l'inserimento di Cuadrado nel tridente offensivo, affiancato da Dybala punta centrale e Cristiano Ronaldo esterno offensivo sinistro.

La sensazione è che per le partite più importanti il tridente titolare possa essere questo, in attesa del recupero fisico del centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa.

Juventus, possibile cessione di Higuain in estate

Il ruolo di riserva potrebbe spingere Higuain a lasciare la Juventus in estate. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2021, il giocatore argentino potrebbe quindi decidere di anticipare il ritorno in Argentina, chiudendo la sua carriera da calciatore professionista con il River Plate.

Di certo l'ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione pesa molto sul bilancio e sul monte ingaggi della Juventus. Inoltre la società bianconera ha lasciato libera la maglia 9 perché vorrebbe investire su un grande giocatore in estate. Il nome accostato alla Juventus rimane sempre quello di Mauro Icardi, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain a fine stagione e potrebbe quindi tornare all'Inter. Probabile quindi che la Juventus decida di fare un'importante offerta alla società interista per la punta argentina.