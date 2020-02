La ventiseiesima giornata di Serie A sta per arrivare, ma a causa dell’emergenza coronavirus saranno tanti gli stadi vuoti. Al momento sono confermate cinque partite a porte chiuse: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter. Potrebbero però esserci delle variazioni nei prossimi giorni, ad esempio Udinese-Fiorentina si potrebbe giocare con lo stadio aperto al pubblico ma di lunedì mentre Sampdoria-Verona, prevista a porte aperte, potrebbe non prevedere l’afflusso dei tifosi a seconda di come la situazione evolverà in Liguria.

Serie A: le dirette Sky della ventiseiesima giornata

La Serie A dunque non si ferma, la ventiseiesima giornata si giocherà e sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, come sempre. Il programma prevede sabato 29 febbraio alle 15 Lazio-Bologna con diretta su Sky, un match in cui i biancocelesti devono vincere per provare ad approfittare dello scontro diretto tra Juve e Inter. La tv satellitare trasmetterà anche Udinese-Fiorentina, per il momento prevista per sabato alle 18 con i friulani a caccia di punti salvezza e i viola, in crescita, che sperano di vincere per continuare la propria stagione tranquilla a centro classifica.

Il palinsesto di Sky prevede la diretta anche di Lecce-Atalanta di domenica alle 15 e di Sassuolo-Brescia, allo stesso orario e nello stesso giorno.

Anche le ultime tre gare della giornata verranno trasmesse da Sky e si tratta di Cagliari-Roma di domenica alle 18 con in palio punti importanti per la qualificazione alla Champions e all’Europa League, la sfida scudetto Juventus-Inter di domenica alle 20:45 e infine Sampdoria-Verona di lunedì alle 20:45.

Al Marassi i blucerchiati si giocano una fetta di salvezza mentre gli scaligeri vogliono continua a sognare l’Europa proseguendo la loro marcia trionfale.

Le partite della Serie A su DAZN

DAZN trasmetterà invece tre partite per il prossimo turno di Serie A con la diretta streaming attraverso la piattaforma originale e la possibilità di vedere le partite anche in Tv sul canale SkyDAZN. La prima gara in palinsesto è quella di sabato alle 20:45 tra Napoli e Torino, match delicato per Gattuso e Longo che devono vincere, chi per proseguire la rincorsa all’Europa e chi per fermare l’emorragia di risultati degli ultimi mesi.

Sabato alle 12:30 il lunch match, come da tradizione trasmesso da DAZN, sarà Milan-Genoa, due squadre in salute che lottano per obiettivi diversi ma che per riuscire a ottenerli hanno bisogno di punti. L’ultima gara sarà invece quella delle 15 tra Parma e Spal con i ferraresi che sono ormai arrivati all’ultima spiaggia: se vincono le speranze salvezza si potrebbero riaccendere altrimenti restare in Serie A diventerebbe molto difficile. I ducali, dal canto loro, non possono rallentare se vogliono continuare a sperare di raggiungere il sesto posto. Questo quindi il palinsesto completo della prossima giornata di Serie A in Tv.