La Juventus, dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona ed il pareggio in Coppa Italia contro il Milan, ha ritrovato la vittoria all' 'Allianz Stadium', grazie al 2 a 0 al Brescia. Successo favorito dall'espulsione della punta lombarda Ayé, punito dopo aver rimediato due cartellini gialli. Protagonista della partita è stato Paulo Dybala, autore del primo gol, e Cuadrado, che ha chiuso il match sul 2 a 0. Nonostante le difficoltà in campionato, gran parte degli addetti ai lavori considerano la Juventus una delle favorite per la vittoria della Champions League, se non la favorita.

A ribadirlo di recente è stato anche il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in un'intervista al noto giornale inglese 'The Guardian'. L'allenatore tedesco ritiene infatti che i bianconeri siano attrezzati per vincere tutto in questa stagione avendo una rosa molto competitiva. A tal riguardo ha dichiarato "non guardo abbastanza il calcio italiano però non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con dieci punti di vantaggio".

'La mia favorita per vincere la Champions è la Juve, ha la rosa migliore'

Lo stesso Jurgen Klopp ha poi aggiunto che la Juventus ha la rosa migliore, con giocatori di qualità pazzesca. Si è poi soffermato anche sulle altre società che si giocheranno la vittoria della Champions League, sottolineando come il Bayern Monaco abbia una rosa importante mentre quella del Paris Saint Germain, se tutti stanno bene, è altrettanto incredibile.

Infine non bisogna poi escludere il Barcellona ed il Manchester City, che se la giocheranno alla grande. Riguardo alla sua squadra, invece, ciò che conta adesso è concentrarsi sugli ottavi di finale di Champions League e cercare di battere l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Ha poi aggiunto che non ha idea di dove possa arrivare il Liverpool in questa stagione, di certo l'anno scorso la sua squadra ha dimostrato che è in grado di battere i migliori.

Questo non significa che sia scontata la vittoria della competizione, ma si tratta di una possibilità. Inoltre ha sottolineato che nella massima competizione europea non ci vuole solo bravura e qualità ma anche fortuna nei momenti decisivi.

La Juventus in Champions League

Come ribadito da Jurgen Klopp, la Juventus è una delle favorite alla vittoria finale della Champions League. Negli ottavi di finale sarà impegnata contro il Lione di Rudi Garcia. Un match sicuramente abbordabile ma da non sottovalutare, soprattutto se considerando il momento non ideale dal punto di vista del gioco della squadra di Sarri.

L'andata si giocherà in Francia mercoledì 26 febbraio alle ore 20:45, il ritorno all'"Allianz Stadium" di Torino martedì 17 marzo alle ore 20:45. Il tecnico Maurizio Sarri potrà contare anche sul rientro di capitan Giorgio Chiellini, schierato già domenica 16 febbraio a partita in corso contro il Brescia.