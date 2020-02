La Juventus durante il Calciomercato invernale si è dedicata soprattutto alle cessioni, con l'obiettivo di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Inoltre era ed è necessario sistemare il bilancio d'esercizio, 'provato' negli ultimi anni dagli arrivi di giocatori come Cristiano Ronaldo e De Ligt. A gennaio sono partiti Perin, Pjaca, Mandzukic ed Emre Can, soprattutto gli ultimi due, oltre a portare risorse alle casse bianconere, sono serviti per alleggerire il pesante monte ingaggi della rosa bianconera.

Come scrive calciomercato.com, le cessioni però potrebbero non terminare qui. In estate infatti la dirigenza bianconera potrebbe decidere di proseguire la 'campagna' di alleggerimento rosa anche per reperire ulteriori fondi di mercato da investire in acquisti importanti. Si è parlato infatti del possibile acquisto di Pogba e di quello di Tonali ma è evidente che l'aumento di capitale da 300 milioni di euro non sarà sufficiente a sostentare un'eventuale campagna trasferimenti faraonica.

Possibile quindi che altri giocatori 'pesanti' possano lasciare Torino in estate.

Possibili diverse partenze estive: fra queste quelle di Dybala

La Juventus in estate potrebbe sicuramente essere una delle protagoniste del calciomercato, sia per quanto riguarda gli acquisti ma anche nelle cessioni. In discussione ci sono le posizioni di alcuni giocatori che in questa stagione stanno avendo non poche difficoltà.

Si parte dal centrocampista offensivo Federico Bernardeschi, vicino la scorsa estate al trasferimento al Barcellona mentre a gennaio si era parlato di un possibile scambio Milan-Juventus, con il toscano a Milano e il brasiliano Paquetà a Torino. Bisogna vedere come riuscirà ad adattarsi nel nuovo ruolo da mezzala, questi mesi saranno decisivi per la sua eventuale permanenza a Torino. A rischio anche la posizione dei nuovi arrivati Ramsey e Rabiot, il primo soprattutto, che sta faticando all'adattamento alla Juventus, condizionato anche da alcuni problemi fisici.

Diversa invece la situazione del centrocampista ex Paris Saint Germain Rabiot, che pian piano sta entrando in forma e sta dimostrando di essere un giocatore importante per la Juventus. Anche lui però dovrà dimostrare di essere da Juventus da qui a fine stagione, anche perché non mancano di certo le offerte per il francese (piace in Premier League, in particolar modo all'Everton del suo ex tecnico al PSG Ancelotti).

Juve, a rischio anche la permanenza di Dybala

Altre situazione difficile da valutare è quella di Paulo Dybala. In questo caso, non si tratta di un problema tecnico ma di questioni contrattuali da risolvere.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ed in una recente intervista a 'The Guardian', ha dichiarato che è arrivato il momento di discutere il suo contratto con la Juventus. Come scrive il 'Corriere di Torino', tutto dipenderà dal rinnovo di contratto: se non ci sarà la cessione dell'argentino è scontato. Di certo il Dybala visto in questa stagione con la maglia della Juventus è sicuramente un fattore importante in quanto si è dimostrato spesso decisivo, in Serie A, Coppa Italia e Champions League.