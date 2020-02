Il Milan è stato molto attivo durante la sessione di Calciomercato appena conclusa riuscendo nella missione di far ritornare in rossonero Zlatan Ibrahimovic. I dirigenti del Milan sono stati protagonisti anche nelle cessioni, poiché sono riusciti a cedere sia Piatek che Suso. Entrambi i giocatori, infatti, non rientravano più nel progetto rossonero, avendo perso anche il feeling che li legava alla tifoseria. Il club rossonero, però, starebbe già da ora pensando alle strategie per l'estate: nelle prossima sessione di calciomercato potrebbero salutare Kessie, Bonaventura e Calabria.

Milan, i possibili partenti nel mercato estivo

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', ci sono tre giocatori che potrebbero salutare il Milan alla fine di questa stagione. Il primo è Giacomo Bonaventura, il cui contratto è in scadenza a giugno. Il trentenne è stato poco brillante nelle ultime settimane e raramente ha giocato per tutti i 90 minuti, alle prese con la sua nuova posizione di centrocampista di sinistra nel sistema 4-4-2 di Stefano Pioli. Durante un'intervista con 'ilmilanista.it' il mese scorso, Enzo Raiola - cugino dell'agente di Bonaventura Mino Raiola - ha lanciato una bomba sul futuro del centrocampista sostenendo che partirà alla fine della stagione.

Il secondo della lista è Franck Kessié. Numerose voci di mercato l'hanno accostato con l'Arsenal, per un trasferimento sulla base di circa 25 milioni di euro. Infine, anche la situazione intorno a Davide Calabria è incerta. 'Calciomercato.com' afferma che "in caso di una buona offerta potrebbe lasciare il Milan" essendo ormai dietro Andrea Conti nell'ordine di preferenze di Pioli.

Continua l'interesse per Under

Under è stato più volte collegato ad un trasferimento al Milan durante la finestra di mercato invernale, con Stefano Pioli che avrebbe gradito l'approdo del giocatore trovandolo perfetto per il suo modulo 4-4-2. Secondo l'aggiornamento di Gianluca Di Marzio per Sky Italia - come citato da 'MilanNews.it' - ​​se la Roma dovesse mettere Under sul mercato, il Milan sarebbe sicuramente pronto ad effettuare nuovamente un tentativo per il turco.

Di Marzio afferma che esistono ottimi rapporti tra il Milan e l'agente dell'ala, Ramadani, ma a causa dell'infortunio di Nicolò Zaniolo, i giallorossi hanno deciso di non privarsi del giocatore durante la scorsa sessione di calciomercato. Si è parlato di uno scambio Suso-Under con Juan Jesus nell'operazione, ma l'operazione non è mai completamente decollata. I rossoneri, in ogni caso, dovrebbero fare un tentativo per Under durante la prossima sessione di calciomercato.