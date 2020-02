Zlatan Ibrahimovic prolungherà il suo accordo con il Milan per almeno un'altra stagione nel caso in cui il club riuscisse a finire nei primi quattro posti, che garantirebbero l'accesso alla Champions League. L'attaccante 38enne è tornato in rossonero dopo una parentesi negli Stati Uniti nelle fila dei Los Angeles Galaxy. Dopo aver subito la peggiore sconfitta in 21 anni con un 5-0 contro l'Atalanta cinque giorni prima dell'arrivo di Zlatan, il Milan ha perso solo una volta nelle otto partite di campionato da quando è tornato Ibrahimovic, e nella sconfitta subita i rossoneri erano avanti per 2-0 contro l'Inter.

Maldini sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, che una volta ha paragonato Ibrahimovic alla leggenda milanese Marco van Basten, ha dichiarato a Sky Sport Italia: "C'è un contratto di sei mesi con una clausola di rinnovo automatico nel caso in cui raggiungessimo la Champions League". "Altrimenti, ci metteremo attorno al tavolo con lui." Ibrahimovic ha segnato 42 gol in 61 partite per il Milan tra il 2010 e il 2012, ma non ci si aspettava che trasformasse drasticamente il destino del club in questa stagione, nonostante abbia segnato 52 gol per l'ex club LA Galaxy.

Milan, Ibrahimovic è la speranza per la Champions League

Il Milan non partecipa alla competizione per club più prestigiosa d'Europa da quando è stato eliminato agli ottavi di finale dall'Atletico Madrid nel 2014, con Ibrahmovic che ha aiutato i rossoneri a raggiungere i quarti di finale nel 2012, quando sono stati eliminati dal Barcellona. Lo svedese, che avrà quasi quarant'anni alla fine della prossima stagione e ha segnato due volte in sette presenze in Serie A dal suo ritorno in Italia, segnò cinque reti durante l'ultima partecipazione del Milan alla Champions League durante una formidabile stagione in cui ha chiuso con 28 gol in 32 partite in campionato.

Milan, il rapporto tra Pioli e Ibrahimovic

L'allenatore del Milan Stefano Pioli, che ha sostituito Marco Giampaolo ad ottobre, ha dichiarato: "Con Zlatan ho un rapporto basato sul massimo rispetto e ammirazione. C'è fiducia reciproca". "La ragione per cui è diventato un campione è perché ha sempre avuto fame e voglia di migliorare". Il Milan cercherà di avvicinarsi ai primi quattro posti della classifica e la prossima partita contro il Genoa sarà molto importante.

I prossimi due match da disputare vedranno i rossoneri opporsi a squadre di bassa classifica, anche se le possibilità di qualificarsi per la Champions League dipenderanno dagli incontri con Juventus, Roma, Lazio e Napoli nel corso del prossimo mese.