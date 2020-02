La Juventus vista contro il Lione è apparsa davvero sottotono, con le difficoltà principali riscontrate soprattutto nel centrocampo. In estate serviranno importanti investimenti sulla mediana ed il nome più accostato alla Juventus è quello del francese Paul Pogba, dato oramai partente dal Manchester United. A sottolineare ulteriormente la possibilità di un addio del nazionale francese ci ha pensato anche l'ex difensore del Manchester United Paul Parker. In un'intervista al Daily Mail ha ribadito infatti che la soluzione migliore per la società inglese e per il giocatore è che il loro rapporto professionale si concluda presto.

Fra l'altro l'ex difensore ha portato l'esempio dell'attuale punta dell'Inter Romelu Lukaku, che dopo le difficoltà avute allo United, si è trasferito all'Inter e sta dimostrando di essere un grande giocatore.

'L'agente di Pogba dice che Juve è casa sua, ha nostalgia'

Paul Parker ha detto la sua sulla situazione che sta vivendo Paul Pogba al Manchester United. Come dichiarato dall'ex giocatore "l'agente di Pogba dice che Juve è casa sua, ha nostalgia", evidente quindi che la soluzione migliore per il nazionale francese è lasciare lo United e tornare alla Juventus.

Una situazione, quella riguardante il nazionale francese, che ricorda il rapporto professionale fra la stessa società inglese e l'attuale punta dell'Inter Romelu Lukaku. Il belga infatti ha avuto diverse difficoltà con la squadra di Manchester e la scorsa estate ha deciso di lasciare l'Inghilterra per trasferirsi all'Inter. Attualmente il belga è uno dei giocatori più decisivi della squadra di Conte.

Secondo Parker quindi, un trasferimento di Pogba alla Juventus aiuterebbe il giocatore a ritornare sui suoi livelli. D'altronde il francese rappresenta ancora uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale ed è ancora giovane (ha 27 anni).

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, Paul Pogba potrebbe essere il rinforzo per il centrocampo della Juventus. I bianconeri potrebbero utilizzare anche qualche contropartita tecnica per diminuire l'offerta cash da presentare al Manchester United.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, con un'offerta da 60 milioni di euro più il cartellino di Ramsey la Juventus riuscirebbe ad accontentare la società inglese. Pogba potrebbe non essere il solo acquisto per la mediana. Secondo le ultime indiscrezioni la dirigenza bianconera segue due centrocampisti di qualità. Il primo è il talento del Lione Aouar, che si è messo in mostra proprio contro la Juventus in Champions League. L'altro è il mediano del Brescia Sandro Tonali, valutato dal presidente Cellino circa 50 milioni di euro.