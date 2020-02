Dopo la vittoria dei giallorossi per 1-0 all'andata, si giocherà giovedì 27 febbraio alle ore 19 la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League fra Gent e Roma. L'esiguo vantaggio ottenuto in casa dalla squadra di Fonseca non permette nessun turnover. Entrambe le squadre vengono da una vittoria netta in campionato: rispettivamente 4-1 per il Gent contro il St. Truiden e 4-0 per la Roma in casa contro il Lecce.

Le probabili scelte della squadra belga

Pochi i dubbi per quanto riguarda la formazione padrona di casa, molto probabilmente infatti il tecnico Thorup schiererà gli stessi 11 che giovedì scorso hanno giocato una buona partita all'Olimpico di Roma.

Confermata quindi in attacco la coppia Depoitre-David. Quest'ultimo, tra l'altro, ha messo a segno 3 gol nella ventisettesima giornata della Jupiler League, consentendo alla squadra belga una netta vittoria in casa per 4-1 contro il St. Truiden e consolidando il secondo posto a 9 punti dal Club Brugge che conduce la vetta in solitaria.

Sarà quindi con buona probabilità questo l'11 titolare (4-3-1-2) scelto da Thorup per la partita che potrebbe garantire l'accesso agli ottavi di Europa League: Kaminski; Lustig, Platun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus; Depoitre, David.

Probabili formazioni Roma

Pochi dubbi anche per Fonseca, il quale potrebbe confermare la formazione dell'andata con un solo cambio per quanto riguarda il reparto difensivo: Santon potrebbe infatti far riposare Kolarov. Sottotono infatti le ultime prestazioni del trentaquattrenne serbo che, nonostante il gol nell'ultima partita in campionato contro il Lecce, potrebbe partire dalla panchina.

Sarà quindi molto probabilmente questo il 4-2-3-1 schierato da Fonseca: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Precedenti tra le due e andamento in stagione

Quella di giovedì 27 febbraio sarà la quarta sfida in assoluto che vede contrapposte Gent e Roma. La terza è stata appunto la partita dello scorso giovedì 20 febbraio, che ha visto la vittoria giallorossa per 1-0 allo stadio Olimpico grazie al gol del neo-acquisto Carles Perez. Precedentemente le due squadre si erano affrontate nei preliminari di Europa League del 2009, nei quali i giallorossi, allora guidati da Luciano Spalletti si sono imposti con un 3-1 in casa e un netto 7-1 sul campo belga.

Per quanto riguarda l'andamento in campionato il Gent viene da 8 risultati utili consecutivi per un totale di 19 punti nelle ultime 8 partite. La Roma ha invece un andamento molto più altanelante: i giallorossi infatti, dopo aver incassato 3 sconfitte consecutive, si sono ripresi solo nell'ultima sfida superando in scioltezza il Lecce per 4-0.