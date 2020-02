Da una parte l’abbondanza di Gasperini, dall’altra le difficoltà di Fonsecca. Le probabili formazioni di Atalanta-Roma stanno prendendo forma con pochi dubbi nella Dea e molte incognite nei giallorossi. Sabato alle 20,45 al Gewiss Stadium va in scena una sorta di finale nel lungo scontro tra le due squadre per guadagnarsi il quarto posto in Serie A. L’accesso alla prossima Champiosn League è l’obiettivo dichiarato e i bergamaschi partono favoriti grazie ai tre punti di vantaggio e alla possibilità di giocare questa importante gara in casa.

L’ultimo periodo è stato particolarmente favorevole alla banda Gasperini che in tre giornate, grazie a due vittorie e ad un pareggio, hanno recuperato sei punti alla diretta concorrente. Se la passa decisamente peggio quindi la Roma travolta da Sassuolo e Bologna nelle ultime due gare e in piena bufera dopo le parole durissime di ieri di Petrachi. A rendere ancora più difficile il cammino verso la partita di domani sera c’è un infermeria piena di giocatori del calibro di Zaniolo, Diawara e Zappacosta, a cui si è aggiunto ieri Mirante, e la squalifica di Cristante.

Atalanta-Roma: pochi dubbi nella probabile formazione della Dea

Per analizzare le probabili formazioni di Atalanta-Roma partiamo da quella che sembra la più semplice. La Dea di Gasperini arriva alla partita dell’anno, che precede l’ottavo di finale di Champions con il Valencia, al gran completo. Ovviamente Gasperini non farà turnover e schiererà la migliore squadra possibile. Davanti a Gollini inamovibili nella difesa a tre Palomino e Toloi, mentre continua a vivere il ballottaggio Djimsiti-Caldara con il primo in vantaggio e il secondo che scalpita ma prima di riavere una maglia da titolare dovrà dimostrare di essere in piena forma.

A centrocampo torna dopo la qualifica De Roon che riprenderà le redini della manovra nerazzurra. Al suo fianco Freuler è in netto vantaggio su Pasalic, lo svizzero ha caratteristiche più difensive e visto che la Roma si schiererà con quattro giocatori offensivi è probabile che sarà l’elvetico a scendere in capo.

Qualche dubbio in più sulla fascia destra dove la lotta è tra Hateboer e Castagne. Il primo ha perso il posto con la Fiorentina dopo qualche prestazione sottotono, il secondo dovrebbe quindi essere confermato tra gli undici titolari.

Dalll’altro lato del campo confermatissimo il laterale goleador Gosens che inizia ad attirare le attenzioni dei grandi club, Chelsea e Inter in primis. Già fatto anche l’attacco, il tridente sarà formato da Ilicic, Gomez e Zapata, una garanzia di divertimento e gol che spera di colpire anche la difesa giallorosa apparsa molto fragile nell’ultimo periodo. Queste quindi le probabili scelte di Gasperini: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Emergenza formazione per Fonseca in vista di Atalanta-Roma

E’molto più difficile indovinare la probabili formazione giallorosso per Atalanta-Roma.

Fonseca, nell’occhio della critica dopo le ultime sconfitte, deve rinunciare a pedine importanti e lavora per cercare di trovare l’undici migliore possibile. Nella linea a quattro davanti a Pau Lopez doppio ballottaggio sugli esterni con Kolarov e Santon in vantaggio su Bruno Peres e Spinazzola. Rivoluzione nel cuore della retroguardia con Smalling che potrebbe essere affiancato da Fazio. Mancini infatti dovrebbe essere schierato a centrocampo vicino a Veretout vista la squalifica di Cristante.

Tutto da scoprire l’attacco con il solito modulo che prevede Dzeko sostenuto da tre giocatori offensivi.

Il trequartista sarà Lorenzo Pellegrini, vero e proprio trascinatore tecnico della squadra, mentre sulle fasce Perotti e Under dovrebbero spuntarla sulla folta concorrenza. Perez è appena arrivato e potrebbe partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso, Kluivert ha qualità ma è molto giovane e in un gara del genere potrebbe essere un rischio schierarlo titolare. Infine c’è Mkhitaryan che ha smaltito i tanti problemi fisici degli ultimi tempi ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Così Fonseca dovrebbe scegliere questa probabile formazione per Atalanta-Roma: Pau Lopez, Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Perotti, Pellegrini, Under; Dzeko.