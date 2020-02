Nel weekend si disputerà la 23ª giornata del campionato di Serie A. Ad animare il prossimo turno ci saranno delle importanti sfide, tra cui spiccherà il derby della Madonnina a Milano. La sfida di San Siro, però, sarà l’ultima in programma. Si comincerà venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 20.45 con l’anticipo tra Roma e Bologna. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky.

Si proseguirà sabato 8 febbraio 2020 con altri incontri. Alle ore 15.00 si giocherà Fiorentina-Atalanta (Sky). I bergamaschi cercano una vittoria esterna al Franchi, che manca dalla stagione 1992/93.

In quell’occasione finì 0-1 con goal di Carlo Perrone. Da quel momento sono seguite 11 vittorie a favore dei gigliati, con 7 pareggi. La passata stagione finì 2-0 per i padroni di casa con le reti di Jordan Veretout e Cristiano Biraghi. Il bilancio complessivo in Serie A tra i due club è nettamente a favore della Fiorentina tra le mura amiche, che vanta 35 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte. Una volta archiviata la sfida del Franchi, ci attenderà Torino-Sampdoria alle ore 18.00 (Sky). In serata si concluderà con la Juventus, ospite dell’Hellas Verona alle ore 20.45.

La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Serie A: Lazio in trasferta sul campo del Parma

Il programma della 23ª giornata del campionato di Serie A proseguirà domenica 9 febbraio 2020 alle ore 12.30 con la partita Spal-Sassuolo. Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN. Le sfide di scena alle ore 15.00 saranno come di consueto tre. Il Brescia ospiterà l’Udinese (DAZN), mentre il Cagliari giocherà in trasferta sul campo del Genoa (Sky).

Il Napoli, invece, ospiterà al San Paolo il Lecce (Sky). Sono pochi gli incroci tra i due club in Serie A. Il bilancio casalingo è nettamente a favore degli azzurri, che hanno ottenuto sette vittorie, a fronte di due pareggi e una sconfitta. L’ultimo confronto risale alla stagione 2011/12. Finì 4-2. I padroni di casa segnarono con Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani (doppietta) e Blerim Dzemaili, mentre gli ospiti fecero goal con Luis Muriel e Daniele Corvia.

L’unico successo dei salentini al San Paolo risale alla stagione 1997/98 e finì 2-4. Il Lecce passò in vantaggio con Stefano Casale, dopodiché raddoppiò con Francesco Palmieri. I padroni di casa riuscirono a pareggiare con Igor Protti e Luca Altomare, ma poi ci furono l’autorete di Roberto Ayala ed il goal di Sergiy Atelkin.

La domenica calcistica proseguirà alle ore 18.00 con Parma-Lazio (Sky), mentre a chiudere il programma ci sarà il derby tra Inter e Milan. Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 con diretta tv su Sky. Nel match d’andata ci fu la vittoria dei nerazzurri per 0-2 con i goal di Marcelo Brozović e Romelu Lukaku.