Verona-Juventus sarà il prossimo impegno della formazione bianconera nel campionato di serie A. Sabato 8 febbraio alle ore 20:45 Ronaldo e compagni andranno alla ricerca dell'ennesima vittoria in questo torneo, per mantenere il vantaggio sulle rivali, Inter e Lazio.

Ogni match può essere decisivo ma questo una squadra come quella torinese lo sa benissimo. Incontrerà al Bentegodi un Verona che può essere considerato come la vera rivelazione dell'anno. L'undici di Ivan Juric gioca davvero molto bene e non avrà problemi nel centrare il suo obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.

Per questo incontro ci sono ancora dei punti interrogativi riguardo la formazione che mister Maurizio Sarri manderà in campo.

I dubbi di Sarri

Chiuso il Calciomercato invernale senza grandi colpi, ma anzi con la cessione di alcuni elementi come Emre Can, adesso il tecnico bianconero dovrà essere molto bravo nel gestire anche le energie dei suoi uomini. Anche perché a breve ricomincerà la Champions League, un torneo nel quale la Juve non fa mistero di voler andare a fondo.

Per questa trasferta di Verona, mister Sarri deve risolvere un paio di nodi, legati alla mezzala sinistra (Rabiot o Matuidi?) e al trequartista, ruolo che in questa stagione non ha mai trovato un titolare fisso.

La probabile formazione della Juventus

E quindi, ricapitolando, in porta ci sarà sicuramente il polacco Szczesny, che garantisce affidabilità ed esperienza. Sulla corsia destra, aspettando il pieno recupero di Danilo, ancora Cuadrado mentre a sinistra Alex Sandro sarà chiamato a fare gli straordinari. Anche al centro della difesa si va verso la conferma dell'accoppiata Bonucci-De Ligt. L'olandese è in un fase di crescita esponenziale, nelle ultime gare è stato sempre tra i migliori in campo.

A centrocampo la regia sarà affidata a Miralem Pjanic, mentre un ruolo da sicuro protagonista lo avrà Bentancur. In attesa del recupero di Khedira, il giocatore sudamericano sta convincendo sempre di più. L'ultimo posto, come detto, se lo giocheranno Rabiot e Matuidi. Il primo sta giocando con continuità in questa fase, ma è possibile che per questo match ceda la maglia da titolare al compagno. Poi il nodo trequartista: Bernardeschi non è al meglio, quindi il posto se lo contenderanno Ramsey e un Douglas Costa alla ricerca della miglior condizione possibile.

Con il brasiliano in campo Sarri potrebbe avere più soluzioni tattiche e schierare un 4-3-3. Il gallese comunque pare leggermente favorito.

In attacco ci sarà sicuramente Cristiano Ronaldo. Con al suo fianco Dybala, che questa volta dovrebbe giocare dall'inizio. Higuain dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare a match in corso.