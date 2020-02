La 24esima giornata di campionato non ha regalato episodi arbitrali rilevanti. L'errore più clamoroso, secondo calciomercato.com, è quello dell'arbitro Rocchi nella partita principale della giornata. Ci riferiamo ovviamente a Lazio-Inter, match vinto dagli uomini di Simone Inzaghi in rimonta dopo l'iniziale vantaggio del centrocampista inglese Ashley Young. In occasione del rigore sanzionato a favore della Lazio è evidente la spinta di De Vrij su Immobile ma l'errore dell'arbitro è stata l'ammonizione comminata al difensore olandese.

Da regolamento infatti andava espulso, trattandosi di chiara occasione da gol. L'arbitro Chiesa ha infatti spiegato sul noto sito sportivo che la tripla sanzione (rigore, espulsione e squalifica) è stata abolita dal regolamento arbitri ma solo se si tratta di un episodio leale. In caso di fatto sleale è comunque confermata ed è evidente l'intenzionalità del difensore olandese nell'impedire alla punta Ciro Immobile di calciare verso la porta.

Nonostante questo episodio favorevole, l'Inter resta la squadra più penalizzata rispetto alle squadre di vertice in queste 24 giornate di campionato.

Si trova infatti al 14esimo posto con un bilancio di -1 (3 episodi a favore, 4 contro). La Lazio invece è in piena risalita, si trova al secondo posto della classifica 'favori' arbitrali con cinque episodi favorevoli e tre contro. La Juventus invece è al quarto posto, con lo stesso bilancio della Lazio (+2). In vetta troviamo il Genoa con +4 mentre l'Udinese precede la Juventus con 3 favori ed 1 sfavore.

Classifica 'favori' arbitrali di calciomercato.com: Lazio 2^, Juve 4^ e Inter 14^

Dopo la Juventus troviamo con un bilancio di +1 ben sei squadre: Sassuolo, Hellas Verona, Spal, Sampdoria, Cagliari e Lecce. Bilancio in pareggio per Fiorentina, Torino e Brescia, con errori pro e contro che si equivalgono. A -1 come l'Inter troviamo il Parma, in 15esima posizione. Napoli, Bologna, Roma e Milan sono a pari merito con -2 mentre il fanalino di coda anche questa settimana è l'Atalanta di Giampiero Gasperini.

-6 per la squadra bergamasca con 1 favore con ben 7 contro. Nonostante questo gli uomini di Gasperini continuano a mantenere un ruolino di marcia invidiabile. Grazie alla vittoria contro la Roma al 'Gewiss Stadium" di Bergamo si è confermata al quarto posto allontanandosi ancora dalla Roma quinta in classifica.

Tornando invece alla classifica reale la sconfitta dell'Inter contro la Lazio ha confermato al primo posto la Juventus, davanti alla squadra di Simone Inzaghi (distante un punto dalla vetta della classifica). Gli uomini di Conte invece si trovano attualmente al terzo posto a -3 dalla Juventus.