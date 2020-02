Ritorna il tradizionale appuntamento a cadenza settimanale dedicato alla classifica favori arbitrali stilata da Calciomercato.com. Questa tiene conto degli errori a favore o contro più evidenti riguardanti le squadre del nostro campionato. La partita che ha destato maggiori polemiche della 23esima giornata di Serie A è quella fra Parma e Lazio, disputata domenica 9 febbraio alle ore 18:00 al 'Tardini'. Secondo il noto sito sportivo sono ben due i rigori negati alla squadra di Roberto D'Aversa, una trattenuta del difensore della Lazio Acerbi sulla punta del Parma Cornelius ed un ulteriore contatto in area laziale fra il difensore emiliano Bruno Alves ed il centrocampista Marusic.

Quest'ultimo infatti ha tirato la maglia dell'avversario impedendogli di staccare di testa.

Altro match finito sotto la lente d'ingrandimento è quello fra Napoli e Lecce, finito 3 a 2 per la squadra allenata da Fabio Liverani. Sul 2 a 1 non è stato fischiato un fallo evidente sulla punta Milik che avrebbe dato l'opportunità alla squadra di Gattuso di pareggiare il match. Sorprende il fatto che la punta polacca sia stata ammonita per simulazione e che soprattutto l'arbitro Giua non abbia riguardato l'episodio al Var.

Lazio 2^, Juve 4^ e Inter 17^

Dopo la domenica favorevole dal punto di vista arbitrale, la Lazio ha evidentemente effettuato un grande balzo nella classifica favori arbitrali, passando dal nono posto al secondo, con un bilancio di 5 errori a favore e 2 contro. Guida come sempre la classifica il Genoa con 5 favori e 1 contro mentre la due prime in classifica reale, Juventus ed Inter, sono rispettivamente al quarto e al diciassettesimo posto.

Terza l'Udinese con + 2 mentre con +1 troviamo Sassuolo, Verona, Spal e Sampdoria, Cagliari e Lecce. Bilancio neutro (favori ed errori si bilanciano) per Fiorentina, Torino e Brescia, rispettivamente al 11°, 12° e 13° posto. Gli errori a sfavore hanno evidentemente portato in basso in classifica il Parma, ferma al 14° posto con un bilancio di -1. Seguono poi Napoli, Bologna ed Inter a -2 mentre in 'zona retrocessione' troviamo Roma, Milan ed Atalanta.

Quest'ultima è evidentemente la più penalizzata secondo calciomercato.com, in quanto vanta 1 errore a favore e ben 7 contro, con un bilancio di -6.

Serie A, utilizzo non lineare del Var

Gli errori arbitrali stanno evidentemente condizionando questa fase della stagione, il problema di fondo resta l'utilizzo non lineare del Var. Ciò che infatti ha dato fastidio ad esempio al Napoli nel mancato rigore non fischiato a favore di Milik contro il Lecce è il fatto che l'arbitro del match Giua non è andato a verificare l'episodio. Quest'ultimo infatti aveva dapprima fischiato un fallo di simulazione a Milik ammonendolo ma nonostante gli arbitri in cabina Var lo avessero informato che l'episodio era dubbio non è andato a visionarlo confermando la decisione iniziale presa.