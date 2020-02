La lista dei diffidati in Serie A per la venticinquesima giornata è lunga e contiene nomi di primissimi livello. In caso di ammonizione la Roma rischia di perdere Dzeko, la Juve De Ligt e non solo, ma la squadra che dovrà fare più attenzione è il Verona con Juric che ha ben sei giocatori, tutti titolari, a rischio squalifica. Decisamente migliore il quadro in casa Inter, con Conte che può perdere il solo D'Ambrosio.

Approfondiamo l'elenco completo dei giocatori che, qualora venissero ammoniti nella prossima giornata, sarebbero poi costretti a saltare per squalifica il turno successivo.

Serie A: i diffidati degli anticipi di venerdì e sabato

Quattro i diffidati in serie A nella prima gara della venticinquesima giornata Brescia-Napoli, nei lombardi dovranno stare attenti Mateju e Balotelli, dall’altra parte pericolo giallo per Demme e Zielinski. Ammonizioni che potrebbero diventare pesanti anche in Bologna-Udinese, match delle 15 del sabato, soprattutto tra i felsinei in cui sono diffidati Denswil, Santander, Schouten, Mbaye e Bani, va però detto che i primi tre non giocheranno perché squalificato o infortunati.

Nei friulani rischia solo il difensore Troost Ekong.

Tre diffidati a testa in Spal-Juventus di sabato alle 18, da un parte Vicari, Strefezza e Di Francesco, dall’altra Cuadrado, De Ligt e Dybala. Situazione molto delicata in casa Fiorentina con Lirola, Pezzella, Chiesa, Duncan e Vlahovic tutti squalificati in casa di ammonizione, per il Milan, avversario dei viola sabato alle 20,45, in pericolo ci sono solo Musacchio e Romagnoli.

I diffidati nelle gare di domenica in serie A

Domenica alle 12,30 la Serie A vedrà confrontarsi Genoa e Lazio al Ferraris, sfida con in totale otto diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone, Acerbi, Cataldi, Immobile, Caicedo e Lazzari. Alto il rischio di squalifica in Atalanta-Sassuolo, in caso di “giallo” verranno fermati dal giudice sportivo per il match successivo Malinovskyi e Pasalic nella Dea, Djuricic, Magnanelli, Obiang, Marlon e Berardi tra i neroverdi.

Meno rischi per Torino-Parma con Longo e D’Aversa che dovranno riuscire a tenere a bada l’impeto di Sirigu, Lukic, Hernani, Darmian e Sprocati.

In Serie A la squadra con più diffidati è il Verona, contro il Cagliari nella lista ci sono Verre, Faraoni, Rrahmani, Kumbulla, Pessina e Lazovic, praticamente più della metà dei titolari. Più tranquillo Maran, solo Ceppitelli e Joao Pedro rischiano di venire squalificati se ammoniti. Pericolo giallo per cinque in Roma-Lecce, da una parte particolare attenzione dovranno fare Veretout, Mancini e Dzeko, dall’altra Tachtsidis e Rispoli.

In chiusura il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A con il solo D’Ambrosio nella lista dei diffidati dell’Inter, mentre nella Sampdoria lo sono i vari Ferrari, out per infortunio, Murru, che non giocherà per squalifica, e Colley.