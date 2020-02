La prossima giornata di Serie A in tv si dividerà, come sempre, tra DAZN e Sky. Il menù della venticinquesima giornata offre tante trappole per le prime della classe, tutte impegnate in scontri con squadre che devono salvarsi. Si fa sempre più interessante anche la corsa per la qualificazione alla prossima Europa League, delicato il match Verona-Cagliari, mentre Parma e Milan saranno entrambe impegnate in trasferta su campi piuttosto ostici.

Serie A in tv: le partite su Sky del prossimo turno

La venticinquesima giornata di serie A in Tv vedrà la diretta su Sky di sette partite.

La prima sarà quella di venerdì alle 20,45 tra Brescia e Napoli, match salvezza per le rondinelle, test di maturità per la squadra di Gattuso. Sarà l’emittente satellitare a trasmettere anche le prime due sfide del sabato. Alle 15 Bologna-Udinese è scontro da coltello tra i denti con i felsinei a caccia di un posto in Europa e i friulani che devono guardarsi le spalle dopo una serie di risultati poco brillanti.

Sempre su Sky sabato 22 febbraio alle 18 sarà visibile il testacoda SPAL-Juventus, partita dalle mille insidie per Sarri.

Il tecnico continua ad essere nel mirino della critica per un gioco poco brillante e per alcuni risultati di certo non entusiasmanti. La sfida del Mazza sarà l’antipasto dell’andata degli ottavi di finale di Champions, da adesso in poi i Campioni d’Italia non possono più sbagliare. Proverà l’impresa la squadra padrona di casa con Di Biagio che, sconfitto a Lecce, ha sempre meno possibilità di centrare l’obiettivo salvezza.

La Serie A tornerà in tv su Sky domenica alle 15 con Atalanta-Sassuolo: al Gewiss Stadium si affrontano Gasperini e De Zerbi, due allenatori che pretendono sempre un gioco offensivo e spettacolare, lo spettacolo è assicurato. In contemporanea con il match di Bergamo, sarà sempre il colosso di Murdoch a trasmettere Torino-Parma con i granata in piena crisi e i crociati che invece volano e sognano grazie al sesto posto in classifica conquistato domenica scorsa.

A chiudere il palinsesto della serie A su Sky domenica saranno Roma-Lecce alle 18 e Sampdoria-Inter alle 20,45. All’Olimpico si lotta per le residue speranze Champions e per la salvezza, a San Siro i punti sono pesantissimi si per restare nella massima serie sia per restare agganciati al sogno Scudetto.

Le partite di DAZN della 25ª giornata di serie A

Tre saranno le gare di campionato trasmesse invece dalla piattaforma DAZN. La prima sarà quella del sabato alle 20,45 tra Fiorentina e Milan con i viola rinati dopo il 5-1 di domenica scorsa e i rossoneri in piena corsa per la zona Europa League. Domenica alle 12,30 sarà DAZN a trasmettere Genoa-Lazio, al Ferraris si affrontano due delle squadre più in forma del campionato che non possono lasciare punti per strada per centrare i rispettivi obiettivi.

La terza partita di serie A trasmessa da DAZN per la venticinquesima giornata sarà Verona-Cagliari. Al Bentegodi va in scena un match delicato tra gli scaligeri, che volano sulle dell’entusiasmo e sperano nei tre punti per sognare ancora l’Europa, e i sardi in piena crisi. Maran è stato confermato ma dopo dieci gare senza successo ha bisogno di svoltare.