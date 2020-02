Mercoledì 5 febbraio, dalle ore 20:45, si giocherà allo Stadio Olimpico la partita di Serie A tra Lazio ed Hellas Verona, il recupero del match che non si giocò nella diciassettesima giornata di campionato.

La Lazio di Simone Inzaghi, nel caso in cui dovesse riuscire a vincere contro gli scaligeri, andrebbe al secondo posto in campionato scavalcando l'Inter di Antonio Conte e portandosi a soli 2 punti di ritardo dalla capolista Juventus; i biancocelesti sono a caccia inoltre del diciassettesimo risultato utile consecutivo.

Anche per il Verona, però, il match sarà molto importante: in caso di vittoria, infatti, la squadra di Juric andrebbe in sesta posizione, scavalcando Cagliari, Parma e Milan e portandosi in piena zona Europa League [VIDEO].

Le probabili scelte di Simone Inzaghi

Poche le novità previste nella formazione titolare della Lazio. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Correa e di Cataldi. Consueto 3-5-2 per i biancocelesti: Strakosha sarà in porta, mentre il tridente difensivo sarà composto da Bastos, Acerbi e Radu.

Per quanto riguarda il centrocampo, l'esterno destro sarà Lazzari mentre a sinistra agirà Lulic. In mezzo al campo ci saranno invece Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Non cambia la coppia d'attacco che tanto bene ha fatto contro la Spal la scorsa domenica: Caicedo il partner di Ciro Immobile, sempre più capocannoniere del campionato: in 21 partite l'attaccante azzurro ha messo a segno 25 gol, con una media superiore a un gol a partita.

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Lulic, Caicedo, Immobile.

Nell'Hellas Verona assente Amrabat, squalificato

In casa Hellas Verona Juric dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale come il centrocampista Amrabat, uno dei giocatori che ha offerto le prestazioni migliori nella prima parte di stagione del Verona.

Il giocatore marocchino è squalificato dopo aver rimediato un'espulsione a San Siro nel match contro il Milan di domenica 2 febbraio.

Juric schiererà la sua squadra con il 3-4-3: il portiere sarà Silvestri, mentre il tridente difensivo sarà composto da Rrahmani, Gunter e Kumbulla. Sugli esterni di centrocampo agirà Faraoni a destra e Lazovic a sinistra, mentre i centrali saranno Pessina e Miguel Veloso. Il tridente offensivo sarà 'leggero', composto da Zaccagni, Verre e Borini.

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-3): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Verre, Borini.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Nel passato Lazio e Verona si sono affrontate 44 volte in Serie A: i biancocelesti hanno vinto 17 volte, gli scaligeri 11 mentre i pareggi sono stati 16.