Il derby della Madonnina, un pericoloso viaggio a Verona per i Campioni d’Italia della Juventus, la sfida tra Fonseca e Mihajlovic, quella tra le sognatrici Parma e Lazio e poi tutta la corsa salvezza, sempre più incerta. Sono tanti i motivi di interesse della ventitreesima giornata di Serie A che andrà in scena tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Sette le gare che verranno trasmesse su Sky, tre quelle in esclusiva su Dazn.

Serie A, le gare su Sky della 23^ giornata

La ventitreesima giornata di serie A si aprirà venerdì 7 febbraio alle 20:45 con Roma-Bologna, match che sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport.

Fonseca sfida Mihajlovic per proseguire la corsa verso il quarto posto, nel frattempo i felsinei si sono avvicinati alla zona Europa League grazie ad un buon periodo di forma. Sabato sarà ancora Sky a trasmettere la partita delle 15:00 Fiorentina-Atalanta con i Viola che proveranno a rialzarsi dopo la sconfitta, con accese polemiche, con la Juventus. Missione vittoria anche per Gasperini, bloccato dal Genoa ma comunque al quarto posto al momento.

Alle 18:00 Torino-Sampdoria, altro match in diretta ed esclusiva su Sky.

Sarà il giorno dell’esordio di Longo sulla panchina granata dopo l’addio di Mazzarri ma Ranieri proverà a rendergli la "prima" difficile per ritrovare i tre punti dopo la beffa con il Napoli. La Serie A su Sky riparte alle 15:00 di domenica con due partite: Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Il colosso satellitare di Murdoch trasmetterà in esclusiva anche le gare che chiuderanno la ventitreesima giornata.

Alle 18:00 Parma-Lazio sarà partita vera e dura tra due squadre che sognano in grande, alle 20:45 c’è il derby della Madonnina Inter-Milan. I nerazzurri devono vincere per tenere il passo della Juve, i rossoneri, dopo il pari con il Verona, vogliono l’intera posta per provare ad assestarsi al sesto posto. Le partite su Sky, come sempre, saranno trasmesse anche in streaming tramite la App Sky Go dedicata ai soli abbonati.

Tre gare su Dazn nel prossimo turno di Serie A

Le altre tre partite di serie A del prossimo turno verranno trasmesse da Dazn, in streaming accendendo direttamente al servizio, oppure in tv sul canale 209 di Sky. La prima gara sarà quella di sabato alle 15:00 tra Hellas Verona e Juventus: gli scaligeri hanno l’obiettivo di fermare i Campioni d’Italia dopo aver bloccato in trasferta il Milan. Dall’altra parte Sarri ha ancora il fiato sul collo di Lazio e Inter e quindi non può smettere di correre.

Dazn trasmetterà anche il delicatissimo lunch match delle 12:30 di domenica tra Spal e Sassuolo. I ferraresi sono ancora ultimi insieme al Brescia e devono vincere per non farsi staccare dal Lecce.

Viaggia a ritmi alti, invece, la squadra di De Zerbi che spera di trovare anche la continuità dopo lo show con la Roma. L’ultimo match sulla piattaforma streaming sarà quello di domenica alle 15:00 tra Brescia e Udinese con i lombardi che non possono più sbagliare e i friulani che hanno bisogno di punti per non precipitare nell’incubo della corsa retrocessione.