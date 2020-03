In questi giorni l'attenzione mediatica del mondo del calcio italiano si è spostata sul coronavirus, soprattutto dopo il discusso rinvio di Juventus-Inter. Nonostante questo, continuano a rimbalzare indiscrezioni di mercato sui media sportivi in merito al possibile addio di Maurizio Sarri alla Juventus. D'altronde la sconfitta contro il Lione ha messo in evidenza le problematiche della squadra bianconera, apparsa in difficoltà soprattutto nel proporre gioco e creare occasioni da gol. Nonostante questo non manca chi difende a spada tratta il tecnico toscano: il noto giornalista Maurizio Pistocchi sul suo account ufficiale di Twitter si è schierato a favore dell'allenatore juventino.

Pistocchi difende Sarri

Pistocchi ha infatti sottolineato come Maurizio Sarri sia stato vicino all'esonero anche in Premier League la scorsa stagione, quando a febbraio si parlava di un possibile licenziamento da parte del Chelsea. Alla fine il tecnico toscano restò sulla panchina londinese fino a fine stagione chiudendo gli ultimi mesi della sua esperienza inglese alla grande. Raggiunse infatti il terzo posto in Premier League qualificandosi in Champions League e, soprattutto, vinse la finale di Europa League contro l'Arsenal, portando a casa l'ambita competizione europea.

'Nel febbraio 2019 in tanti speravano che Sarri fosse esonerato dal Chelsea'

Il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi si è dunque schierato dalla parte di Maurizio Sarri, nel bersaglio della critica dopo le recenti prestazioni della Juventus. Il giornalista ha scritto su Twitter "Nel febbraio 2019 tanti speravano che Sarri fosse esonerato dal Chelsea, a fine stagione hanno dovuto ingoiare l’Europa League".

Una critica pesante del giornalista nei confronti di chi non è in grado di riconoscere la bravura del tecnico. Pistocchi ha poi aggiunto "oggi come allora, gli opinionisti dal pensiero debole fanno opinione tra le menti deboli". Sempre nel tweet Pistocchi ha postato anche le immagini dei media di febbraio 2019 che davano per certo l'esonero di Sarri al Chelsea.

Nel febbraio 2019 tanti speravano che MSarri fosse esonerato dal Chelsea, a fine stagione hanno dovuto ingoiare l’EuropaLeague. Oggi come allora, gli opinionisti dal pensiero debole fanno opinione tra le menti deboli pic.twitter.com/voBVjxnxIp — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 28, 2020

Pistocchi ha criticato Andrea Agnelli

Non è la prima volta che il giornalista Maurizio Pistocchi difende Maurizio Sarri mentre non ha lesinato critiche alla società bianconera. Le ultime stoccate, il giornalista sportivo le ha riservate al presidente bianconero Andrea Agnelli che ad inizio settimana aveva sottolineato come i media sportivi puntualmente si schierino contro la Juventus.

A queste dichiarazioni Pistocchi ha risposto che sono particolari le parole del presidente bianconero considerando che "la famiglia Agnelli controlla gran parte dei media italiani".