Nelle ultime ore è rimbalzata dalla Spagna una voce di mercato riguardante Cristiano Ronaldo. Secondo il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon la punta della Juventus vorrebbe infatti ritornare al Manchester United. L'ambizione del portoghese sarebbe quella di riportare agli antichi 'splendori' la società inglese dopo anni di difficoltà a livello nazionale ed europeo. La vittoria dell'Europa League nel 2017 è stata infatti un caso sporadico con lo United attualmente al quinto posto in classifica in Premier League.

Secondo Don Balon Cristiano Ronaldo potrebbe convincere anche un altro suo ex compagno a raggiungerlo in Inghilterra.

Secondo Don Balon Cristiano Ronaldo la prossima stagione potrebbe tornare in Premier League, nello specifico al Manchester United. Insieme a lui potrebbe finire alla società inglese il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain Angel Di Maria. Entrambi affermatisi allo United, i due potrebbero rilanciare le ambizioni della società inglese cercando di riportarla al vertice del calcio inglese ed europeo.

L'argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e avrebbe più facilità a liberarsi dal Paris Saint Germain. Diversa invece è la situazione contrattuale del giocatore della Juventus. Don Balon specifica infatti che sarà difficile convincere la società bianconera a lasciare andare il suo principale giocatore, legato al club da un contratto fino a giugno 2022. La società bianconera lo ha infatti acquistato dal Real Madrid nell'estate 2018 per circa 115 milioni di euro e potrebbe pretendere almeno una somma del genere per cederlo.

Il mercato della Juventus

La voce di una possibile partenza di Cristiano Ronaldo non trova conferme fra i media sportivi italiani. Più probabile per questi ultimi che a lasciare la Juventus a fine stagione sia la punta argentina Gonzalo Higuain. Quest'ultimo infatti ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e guadagna circa 7,5 milioni di euro. L'idea della Juventus sarebbe quella di investire su una punta più giovane di Higuain.

Si parla molto di un interesse bianconero per Icardi, Kane e Werner. La trattativa più abbordabile potrebbe essere quella con la punta tedesca del Lipsia. Quest'ultimo vorrebbe lasciare la Bundesliga ed ha una valutazione di 60 milioni di euro. Su di lui però ci sarebbero diverse squadre, fra queste Barcellona e Real Madrid. Probabile che la Juventus decida di rinforzare anche il centrocampo. I nomi accostati alla società bianconera sono soprattutto quelli di Paul Pogba e Sandro Tonali. In questo momento la pista più abbordabile sembrerebbe quella associata al mediano del Brescia valutato circa 50 milioni di euro.