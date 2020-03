Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Cristiano Ronaldo, uno giocatori certamente più chiacchierati in questo momento. Il campione portoghese è stato al Bernabeu per assistere alla sfida tra Real Madrid e Barcellona, gara vinta dalle merengues per due a zero, grazie alle reti di Vinicius e di Mariano Diaz. Il Real Madrid ha così riaperto il campionato, sorpassando il club catalano e ottenendo il primato in classifica. Cristiano Ronaldo è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai suoi ex tifosi e subito sono circolate numerose voci di mercato su un suo possibile ritorno al 'Santiago Bernabeu', dove ha scritto pagine gloriose della storia del madridismo.

Stando a quanto riporta Edu Aguirre, noto giornalista spagnolo e conduttore di 'Chiringuito Tv', Cristiano Ronaldo sarebbe stato notevolmente colpito dall'accoglienza riservatagli dai tifosi del Real Madrid e starebbe pensando di tornare a giocare nella capitale spagnola nella prossima stagione. Si tratterebbe di uno scenario davvero sorprendente, che i tifosi della Juventus sperano non si concretizzi. Secondo Edu Aguirre, comunque, la maggior parte dei tifosi del Real Madrid vorrebbe che la superstar portoghese torni a vestire la 'camiseta blanca'.

Calciomercato Juventus, Edu Aguirre: 'Ronaldo vuole tornare al Real Madrid'

Secondo Edu Aguirre, la presenza di Cristiano Ronaldo ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Real Madrid, che per un attimo avrebbero messo in secondo piano il match contro il Barcellona. I tifosi della Juventus sono preoccupati; nel calciomercato, infatti, non si può mai escludere nessuno scenario. Quello che è certo, comunque, è che Cristiano Ronaldo non ha assolutamente gradito la prestazione della Juventus nella gara di andata di Champions League contro il Lione.

Il campione portoghese, in ogni caso, sarebbe monitorato con grande attenzione anche dal Paris Saint Germain. Il club francese, infatti, potrebbe perdere uno tra Neymar e Mbappé nella prossima sessione di calciomercato estivo. La Juventus, invece, continua a seguire attentamente la situazione di Mauro Icardi, vero e proprio pallino di Fabio Paratici. Il Paris Saint Germain potrebbe decidere di non pagare i settanta milioni di euro per il riscatto del giocatore argentino e la Juventus potrebbe approfittarne.

Per il centrocampo, invece, il club bianconero monitora Paul Pogba, primo obiettivo per rinforzare il reparto mediano nella prossima stagione. Il Manchester United, però, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il campione francese.