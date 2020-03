Non si fermano le indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Cristiano Ronaldo. Sulla superstar portoghese stanno circolando numerose voci su un suo possibile ritorno a Real Madrid. Domenica sera il campione lusitano si trovava al Bernabeu per assistere alla sfida tra Real Madrid e Barcellona, vinta dalle Merengues per due a zero. La sua presenza allo stadio della capitale spagnola ha fatto emozionare tutti i tifosi dei Blancos, riaccendendo un amore mai spento.

Ronaldo si trovava nello stadio dove ha scritto la storia del calcio ed è stato letteralmente assaltato dai tifosi del Real Madrid. Questi ultimi non hanno ancora metabolizzato il suo passaggio alla Juventus, avvenuto due anni fa; la stessa squadra allenata da Zinedine Zidane ha avuto un netto calo di rendimento (senza il fenomeno portoghese segna un gol di meno a partita). I tifosi del Real Madrid, comunque, sono impazziti per la sua presenza e sognano il suo ritorno al Santiago Bernabeu. Edu Aguirre, noto giornalista di El Chiringuito Tv, non ha escluso il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid.

Mercato Juventus: voci su Ronaldo al Real Madrid, ma lui non dovrebbe muoversi

Edu Aguirre pensa che Cristiano Ronaldo abbia sentito il desiderio di tornare al Real Madrid. Il noto giornalista, che è anche il migliore amico del campione portoghese, non esclude dunque che Cristiano Ronaldo possa tornare a vestire la maglia delle merengues, magari nella prossima stagione. 'Per un momento la partita è passata in secondo piano, tutti i tifosi del Real Madrid erano impazziti già un'ora prima del match, perché sapevano che ci sarebbe stato anche Ronaldo.

Lui ha sentito questo affetto, è un madridista. Credo che abbia sentito la voglia di tornare', ha aggiunto Edu Aguirre.

Si tratta comunque di sensazioni strettamente personali di un grande amico di Cristiano Ronaldo. In Spagna si sta ipotizzando un ritorno del fenomeno portoghese a Madrid, ma Ronaldo avrebbe intenzione di onorare il contratto con la Juventus, cercando di vincere il maggior numero di titoli possibili.

La Juventus, come riportano le ultime indiscrezioni trapelate, non teme sorprese. Ronaldo dovrebbe restare fino al termine del suo contratto, che scadrà nel 2022. Sul fenomeno portoghese, comunque, sono circolate numerose voci di mercato. Ronaldo è infatti stato accostato anche ad altri top club europei. Si è parlato di un suo possibile ritorno al Manchester United o allo Sporting Lisbona. Inoltre, sarebbe fortemente interessato alla superstar portoghese anche il Paris Saint Germain, che potrebbe perdere uno tra Neymar e Mbappé.