Non si fermano le indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Joseph Guardiola, allenatore spagnolo più volte accostato al club bianconero. Il Manchester City è stato squalificato dalla Champions League per due anni e questo fatto potrebbe spingere il manager catalano a volere proseguire la sua carriera lontano dalla Gran Bretagna, nonostante abbia più volte dichiarato il suo amore per i Citizens. Stando alle ultime notizie trapelate, nel futuro di Guardiola potrebbe esserci la Juventus.

Maurizio Sarri è stato ultimamente criticato non poco dai tifosi bianconeri e la sua permanenza a Torino dipenderà dai risultati che riuscirà ad ottenere. A questo proposito, saranno decisive le sfide contro l'Inter in campionato (in programma domenica 8 marzo) e il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si disputerà il 26 marzo (l'andata è terminata uno a zero per il club francese). Il presidente della Juventus Andre Agnelli non ha nascosto di pensare a Guardiola, aprendo dunque ad un suo possibile arrivo in bianconero.

Mercato Juventus, non si esclude un futuro di Guardiola in bianconero

La Juventus avrebbe avuto dei contatti con il tecnico catalano già dalla scorsa sessione di calciomercato, prima di virare su Maurizio Sarri. Se quest'ultimo dovesse fallire, i vertici del club bianconero potrebbero tornare alla carica per il manager spagnolo. Sarebbe così completato il processo di rivoluzione iniziato con l'esonero di Massimiliano Allegri e l'ingaggio di Maurizio Sarri.

Su Pep Guardiola, però, sarebbe molto forte anche l'interesse del Barcellona. L'attuale tecnico del club catalano, Quique Setien, non sta riuscendo nell'arduo compito di risollevare la squadra. In Champions League, all'andata dei ottavi di finale al San Paolo, infatti, è arrivato uno stentato pareggio contro il Napoli (che ha giocato a tratti meglio dei blaugrana), mentre in campionato il Barcellona ha perso il primato in classifica, dopo la sconfitta per due a zero contro il Real Madrid nel "Clasico".

Non si esclude, dunque, anche un possibile ritorno di Pep Guardiola nel club dove è riuscito a vincere tutto. Ricordiamo comunque che il tecnico spagnolo ha un contratto con il Manchester City fino al 2021. Intanto, la Juventus è molto attiva sul mercato; la dirigenza bianconera vorrebbe rinforzare il centrocampo nella prossima stagione e sta monitorando con grande attenzione Paul Pogba. Il campione francese sarebbe il primo obiettivo del club bianconero per la mediana, ma il Manchester United non avrebbe intenzione di fare sconti per lui. Pogba viene infatti valutato almeno cento milioni di euro.